TP.HCM đề xuất giáo viên khó khăn nhận hỗ trợ một triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2027. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Theo đó, Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại những đơn vị không có tổ chức Công đoàn, thuộc phạm vi quản lý của Đảng ủy Sở.

Mức hỗ trợ dự kiến là một triệu đồng/người, thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Danh sách và số lượng trường hợp nhận hỗ trợ sẽ do Liên đoàn Lao động TP.HCM xem xét, phê duyệt.

Các trường hợp ưu tiên gồm: Người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc bị tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thu nhập. Những người có vợ, chồng, con hoặc người thân trực tiếp nuôi dưỡng mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày, phát sinh gánh nặng chi phí cũng thuộc diện xem xét.

Ngoài ra, người bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác do cơ quan, đơn vị xác nhận cũng có thể được đề xuất hỗ trợ.

Đáng chú ý, các yếu tố như thu nhập thấp, đang ở nhà thuê, một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc phải di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ xem xét bổ sung khi đánh giá hoàn cảnh.

Đảng ủy Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị lập danh sách theo mẫu gửi kèm, có xác nhận và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận hoàn cảnh, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin, đồng thời kiểm tra để tránh đề xuất trùng lặp với các đầu mối khác.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, chương trình chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 triển khai theo Kế hoạch số 56/KH-TLĐ ngày 25/9/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố cho biết tổng số trường hợp thuộc các nhóm mở rộng không vượt quá 5% tổng số trường hợp được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn cấp thành phố dịp Tết năm 2027.

Danh sách do các đơn vị đề xuất là căn cứ để Liên đoàn Lao động thành phố tổng hợp, xem xét và quyết định số lượng, mức hỗ trợ, hình thức cũng như thời gian trao hỗ trợ, trên cơ sở đối tượng, mức độ khó khăn, nguồn lực và quy định tài chính công đoàn.

Mỗi cá nhân chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn trong dịp Tết, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.

Liên đoàn Lao động TP.HCM đề nghị các đầu mối gửi danh sách trước ngày 30/11/2026. Riêng Đảng ủy Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị gửi danh sách về Đảng ủy Sở trước ngày 18/11/2026 để tổng hợp, chuyển Đảng ủy UBND TP.HCM xem xét.