TP.HCM đề xuất hỗ trợ đến 10 triệu đồng cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giai đoạn 2027 - 2030. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 16/11 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Theo dự thảo, thành phố dự kiến sử dụng ngân sách để hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện tại các nhà ở riêng lẻ.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Chính sách hướng đến các hộ gia đình có nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ điện từ năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, giảm áp lực cung ứng điện và khuyến khích ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng mỗi hộ

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời căn cứ theo công suất các tấm quang điện.

Cụ thể, đối với hệ thống điện mặt trời không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình lắp đặt công suất từ 1 kWp đến dưới 2 kWp được hỗ trợ 2 triệu đồng; từ 2 kWp đến dưới 3 kWp được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 3 kWp đến dưới 4 kWp được hỗ trợ 4 triệu đồng và từ 4 kWp trở lên được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm theo dung lượng pin lưu trữ. Trong đó, hệ thống có dung lượng từ 2 kWh đến dưới 4 kWh được hỗ trợ 2 triệu đồng; từ 4 kWh đến dưới 6 kWh được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 6 kWh đến dưới 8 kWh được hỗ trợ 4 triệu đồng và từ 8 kWh trở lên được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Như vậy, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất từ 4 kWp trở lên, đồng thời có hệ thống lưu trữ điện dung lượng từ 8 kWh trở lên, có thể nhận tổng mức hỗ trợ 10 triệu đồng.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ kinh phí để khuyến khích hộ gia đình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Đối với hộ gia đình tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, dự thảo đề xuất áp dụng mức hỗ trợ gấp đôi so với mức thông thường. Tương tự, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cũng được hưởng mức hỗ trợ gấp đôi, ngoại trừ các hộ thuộc hai địa bàn xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

Đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kèm hệ thống lưu trữ điện. Công suất lắp đặt được xác định phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng hộ, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ.

Hệ thống phải sử dụng tối thiểu 3 năm

Theo dự thảo, để được nhận hỗ trợ, hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có tổng công suất định mức các tấm quang điện từ 1 kWp trở lên. Trường hợp lắp đặt hệ thống lưu trữ điện đồng bộ, tổng dung lượng phải đạt từ 2 kWh trở lên.

Hộ gia đình cũng phải có thông báo hoặc giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định đối với trường hợp pháp luật yêu cầu thông báo hoặc đăng ký.

Một điều kiện đáng chú ý là chủ hộ phải cam kết sử dụng hệ thống đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ. Trường hợp tự ý tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần hệ thống trước thời hạn cam kết, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hộ gia đình phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận.

Dự thảo cũng quy định không hỗ trợ đối với nhà ở riêng lẻ đang có vi phạm về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Mỗi nhà ở riêng lẻ theo địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được hỗ trợ một lần trong suốt thời gian chính sách có hiệu lực.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà giúp các hộ gia đình chủ động một phần nguồn điện phục vụ sinh hoạt.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, các hộ gia đình còn được hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống khi có yêu cầu. Đơn vị điện lực quản lý lưới điện khu vực có trách nhiệm hướng dẫn việc lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị.

Các hộ cũng được cung cấp thông tin, hướng dẫn về thiết kế, an toàn chịu lực công trình và phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Theo dự thảo, hộ gia đình nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại UBND cấp xã nơi lắp đặt hệ thống, trực tiếp, qua bưu chính công ích hoặc trực tuyến. Hồ sơ gồm đơn đề nghị, giấy tờ liên quan đến hệ thống điện mặt trời, biên bản nghiệm thu lắp đặt và giấy tờ chứng minh đối tượng thụ hưởng (nếu có).

Trong 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Với hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xem xét, phê duyệt hoặc thông báo lý do không hỗ trợ trong tối đa 10 ngày làm việc. Kinh phí được chuyển vào tài khoản chủ hộ trong 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định. Tổng thời gian giải quyết và chi trả không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn kinh phí dự kiến được bố trí từ ngân sách TP.HCM cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.