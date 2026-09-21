Tp.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí trả BHYT cho người chạy thận yếu thế

Hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị lâu dài

Theo dự thảo nghị quyết được trình tại Kỳ họp thứ Năm HĐND Tp.HCM, thành phố dự kiến hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT cho người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng thận nhân tạo thường quy hoặc lọc màng bụng chu kỳ (CAPD).

Đối tượng được hỗ trợ là người thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên tại Tp.HCM, có tham gia BHYT và thuộc một trong các nhóm: trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên có hoàn cảnh khó khăn theo các điều kiện được dự thảo quy định.

Theo ngành y tế, bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là tình trạng cần điều trị thay thế thận thường xuyên và kéo dài. Người chạy thận nhân tạo thường phải điều trị 3 lần mỗi tuần, trong khi lọc màng bụng được thực hiện hằng ngày.

Tp.HCM dự kiến hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT cho người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng thận nhân tạo thường quy hoặc lọc màng bụng chu kỳ (CAPD). (Ảnh minh họa)

Dù BHYT đã chi trả phần lớn chi phí điều trị theo quy định, người bệnh vẫn có thể phải thanh toán phần đồng chi trả cùng nhiều khoản phát sinh khác như thuốc hỗ trợ, xét nghiệm ngoài danh mục, đi lại và sinh hoạt trong quá trình điều trị.

Theo thống kê được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nêu trong báo cáo thẩm tra, Tp.HCM hiện có 63 cơ sở điều trị đang quản lý 9.882 bệnh nhân thận mạn tính giai đoạn 5. Thành phố dự kiến có 692 người thuộc nhóm khó khăn được hưởng chính sách, với kinh phí khoảng 10,5 tỷ đồng mỗi năm.

Việc hỗ trợ được xây dựng theo hướng tập trung vào những nhóm có nguy cơ gặp khó khăn về kinh tế cao hơn, thay vì áp dụng đại trà. Trong đó, người thuộc hộ mới thoát nghèo được xem xét trong thời gian 36 tháng, nhằm hạn chế nguy cơ một biến cố sức khỏe kéo dài khiến hộ gia đình quay trở lại tình trạng nghèo.

Với người cao tuổi, dự thảo hướng đến những trường hợp sống đơn thân, neo đơn hoặc có mức thu nhập dưới tiêu chí thu nhập trong tiêu chí xác định hộ nghèo đa chiều của Tp.HCM.

Kiểm soát chặt việc sử dụng ngân sách hỗ trợ

Bên cạnh việc xác định nhóm được thụ hưởng, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cũng đặt vấn đề về cơ chế quản lý, thanh quyết toán để bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng và đúng chi phí thực tế.

Theo định hướng được nêu, thành phố có thể xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan y tế, bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý dữ liệu an sinh để đối soát thông tin người bệnh. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và dữ liệu an sinh được kỳ vọng giúp giảm yêu cầu người dân phải nhiều lần chứng minh hoàn cảnh để được hưởng chính sách.

Hỗ trợ chi phí chạy thận là một trong 6 nghị quyết được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tp.HCM thẩm tra, hướng đến hỗ trợ 100% phần đồng chi trả BHYT cho gần 700 bệnh nhân thận mạn giai đoạn 5 thuộc nhóm yếu thế, với kinh phí dự kiến khoảng 10,5 tỷ đồng/năm. (Ảnh: TTBC Tp.HCM)

Các cơ sở khám chữa bệnh cũng được yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình điều trị thận nhân tạo và lọc màng bụng lên hệ thống quản lý khám chữa bệnh. Đây là cơ sở để đối chiếu số lượt điều trị, hạn chế tình trạng kê khai sai hoặc thanh toán không đúng thực tế.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế đối với tính chính xác của dữ liệu đề nghị thanh quyết toán cũng được đặt ra, cùng với cơ chế thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm.

Việc bố trí dự toán kinh phí ngay từ đầu năm cũng được xem là cần thiết để các cơ sở y tế có nguồn lực thực hiện chi trả liên tục, tránh tình trạng chính sách đã được ban hành nhưng việc hỗ trợ bị gián đoạn.

Dự thảo hỗ trợ chi phí điều trị bệnh thận là một trong 6 dự thảo nghị quyết được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tp.HCM thẩm tra tại Kỳ họp thứ Năm. Các nội dung còn lại tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có chính sách hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ thực hiện luân phiên về cơ sở y tế; hỗ trợ BHYT cho người hiến máu tình nguyện; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại trường giáo dục chuyên biệt và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, chính sách hỗ trợ người thực hiện luân phiên đến cơ sở khám chữa bệnh công lập và trạm y tế xã, phường, đặc khu dự kiến hỗ trợ từ 8-20 triệu đồng/người/tháng; trường hợp thực hiện tại xã đảo Thạnh An hưởng mức bằng 1,2 lần và tại đặc khu Côn Đảo bằng 1,5 lần.