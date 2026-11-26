Trong tháng 11, trên phạm vị toàn thành phố, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã số hóa đạt tỷ lệ 76,6%. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thông tin đến buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/11, Trung tâm Hành chính công cho biết thành phố đã lựa chọn 7 thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để thí điểm tái cấu trúc quy trình trên môi trường số.

Thành phố đã ban hành quyết định công bố 4 quy trình nội bộ, xác định các thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã phối hợp cấu hình các quy trình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, tạo cơ sở để khai thác thông tin sẵn có, giảm yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ và đơn giản hóa thao tác nộp hồ sơ trực tuyến.

Khi được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tất cả thủ tục, các quy trình này được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm công sức chuẩn bị hồ sơ, hạn chế việc kê khai trùng lặp và thực hiện thủ tục thuận tiện hơn. Đây là bước chuẩn bị tích cực để chuyển lợi ích của khai thác dữ liệu thành những cải thiện cụ thể trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo số liệu tổng hợp trong tháng 11, trên phạm vị toàn thành phố đã khai thác, tái sử dụng thành công 3.264.308/4.261.499 giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã số hóa, đạt tỷ lệ 76,6%.

Rõ nét nhất là trong lĩnh vực đất đai. Khi ban hành Quyết định 44/2026, thành phố đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng cơ sở dữ liệu đối với 46 thủ tục, đồng thời cắt giảm tổng cộng 8 ngày làm việc đối với 4 thủ tục, tương ứng 20,67%. Việc sử dụng dữ liệu thay cho giấy tờ giúp giảm yêu cầu chuẩn bị, kê khai và nộp hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố đã hoàn tất rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đặc thù; đồng thời bãi bỏ 4 thủ tục không phát sinh hồ sơ. Theo kết quả tính toán chi phí tuân thủ, việc thực thi phương án giúp tiết kiệm 18,8 triệu đồng và cắt giảm tổng cộng 77 ngày làm việc.

Trong bước cải cách tiếp theo, thành phố đã đề xuất đơn giản hóa 181 thủ tục, trong đó đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đổi với 98 thủ tục, với mức giảm trung bình 53,55%; cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ đối với 64 thủ tục.

Các đề xuất này là cơ sở để tiếp tục xem xét, triển khai, chưa được tính là kết quả cắt giảm đã thực hiện.

Theo Trung tâm Hành chính công, những kết quả trên cho thấy TP.HCM đang có bước chuyển tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, đưa việc khai thác và tái sử dụng dữ liệu vào những khâu trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc giảm thành phần hồ sơ, thay giấy tờ bằng dữ liệu và rút ngắn thời gian giải quyết mang lại lợi ích thiết thực, góp phần giảm chi phí tuân thủ và công sức đi lại, chuẩn bị hồ sơ.