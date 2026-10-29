TP.HCM đề xuất đãi ngộ vượt trội, bác sĩ mới có thể nhận hơn 600 triệu

UBND TP.HCM vừa trình thông qua chính sách đãi ngộ vượt trội nhằm thu hút bác sĩ mới và giữ chân nhân sự hiện có. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhằm giải bài toán khó về nhân lực y tế cơ sở và hệ thống cấp cứu ngoại viện, UBND TP.HCM vừa trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết với các chính sách đãi ngộ vượt trội. Đáng chú ý, tờ trình đề xuất nhiều gói hỗ trợ cho lực lượng cấp cứu 115 và bác sĩ tuyến cơ sở với mức hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Giải bài toán áp lực cho Trung tâm Cấp cứu 115

Theo tờ trình, mạng lưới trạm cấp cứu 115 vệ tinh tăng từ 45 trạm năm 2025 lên 67 trạm vào tháng 7/2026 và dự kiến tối thiểu 70 trạm vào năm 2027. Điều này khiến nhu cầu nhân lực gia tăng đáng kể.

Để thu hút người mới và giữ chân nhân sự hiện có, thành phố đề xuất chính sách đãi ngộ gồm 2 phần: thu hút một lần và hỗ trợ hàng tháng.

Cụ thể, các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng và cấp cứu viên ngoại viện được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 được đề xuất hưởng khoản hỗ trợ một lần với ba mức: gấp 30, 40 và 80 lần mức lương tối thiểu vùng I. Khoản thu hút được chi sau khi quyết định tuyển dụng có hiệu lực và người được tuyển được bố trí trực tiếp làm chuyên môn; người hưởng phải cam kết công tác tối thiểu 60 tháng. Theo đó:

Nhóm bác sĩ nội trú, bác sĩ có học vị thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên hoặc bác sĩ chuyên khoa theo quy định của pháp luật chuyên ngành: đề xuất nhận mức hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng, tương đương hơn 424 triệu đồng.

Nhóm bác sĩ còn lại: đề xuất nhận mức hỗ trợ gấp 40 lần mức lương tối thiểu vùng, tương đương hơn 212 triệu đồng.

Nhóm dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, cấp cứu viên ngoại viện trình độ từ cao đẳng trở lên: đề xuất nhận mức hỗ trợ gấp 30 lần mức lương tối thiểu vùng, tương đương hơn 159 triệu đồng.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM làm việc với áp lực cao. Ảnh:Trung tâm cung cấp.

Đối với chính sách hỗ trợ hàng tháng, tờ trình đề xuất toàn bộ viên chức và người lao động đang trực tiếp công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 nhận cố định 3 triệu đồng/người/tháng.

Giữ chân bác sĩ tại 168 trạm y tế

Song song với cấp cứu ngoại viện, nhân sự tại 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu cũng được đề xuất nhiều chính sách mới.

Đối với trạm y tế đang thiếu hụt nhân lực (có dưới 5 bác sĩ), mức hỗ trợ một lần cho bác sĩ mới tương đương 40 đến 80 lần mức lương tối thiểu vùng I, tùy trình độ chuyên môn. Điều kiện hưởng chính sách là người được thụ hưởng cam kết gắn bó công tác tối thiểu 60 tháng.

Bên cạnh đó, để phản ánh mức độ khó khăn về địa lý, đi lại, sinh hoạt và tuyển dụng, thành phố đề xuất mức thu hút tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An được tính bằng 1,2 lần mức cơ sở, còn tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo là 1,5 lần.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, bác sĩ mới đủ điều kiện hưởng mức thu hút cao nhất khi nhận công tác tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo có thể nhận một lần hơn 637 triệu đồng; tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, mức tối đa là hơn 509 triệu đồng.

Bác sĩ làm việc tại Côn Đảo được đề xuất nhận mức hỗ trợ từ 18-30 triệu/tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, các bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại trạm y tế cũng được đề xuất nhận khoản trợ cấp hàng tháng 3 triệu đồng/người/tháng, nhân theo hệ số địa bàn tương ứng tại Thạnh An hoặc Côn Đảo.

Riêng đặc khu Côn Đảo, do điều kiện cách biệt đất liền và chi phí sinh hoạt cao, thành phố ban hành chính sách đặc biệt. Theo đó, bác sĩ từ đất liền được điều động hoặc bố trí ra công tác tại Côn Đảo, mức hỗ trợ hàng tháng dao động từ 18 đến 30 triệu đồng/người/tháng. Trong đó nhóm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa cấp II hưởng mức tối đa 30 triệu đồng/người/tháng.

Theo tờ trình, việc kết hợp chính sách thu hút ban đầu và hỗ trợ hàng tháng được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở và cấp cứu ngoại viện của TP.HCM, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.