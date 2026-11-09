TP.HCM đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư mô hình Outlet quy mô lớn

TP.HCM đề xuất rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục cho dự án Outlet. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình Outlet gắn với dịch vụ tổng hợp; hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 14/11/2026.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, tạo cơ sở chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, thúc đẩy liên kết giữa thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Theo dự thảo, mô hình Outlet được định hướng phát triển thành điểm đến mua sắm kết hợp du lịch, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm tiêu dùng, với 3 loại hình: Làng Outlet có diện tích sàn bán lẻ từ 30.000 m²; Trung tâm Outlet đô thị, ngoại vi từ 5.000 m²; mô hình Outlet tích hợp từ 15.000 m².

Các tiêu chí áp dụng chính sách tập trung vào quy mô diện tích, tỷ lệ diện tích kinh doanh hàng hóa Outlet, số lượng nhãn hiệu độc lập và cam kết phát triển nhãn hiệu Việt Nam. Trong đó, diện tích bán lẻ Outlet phải chiếm tối thiểu 60% diện tích sàn bán lẻ; số lượng nhãn hiệu từ 50 đến 100 tùy loại hình. Dự án mới phải đạt tối thiểu 70% số lượng nhãn hiệu khi khai trương và hoàn thành trong 03 năm.

Đối với trường hợp hưởng chính sách hỗ trợ có liên quan, nhà đầu tư cam kết tỷ lệ nhãn hiệu Việt Nam từ 30% và bố trí Không gian hàng Việt Nam – Quà tặng quốc gia.

Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối nhà sản xuất, chủ sở hữu nhãn hiệu, nhà phân phối và đơn vị vận hành Outlet; phát triển nguồn hàng, quảng bá nhãn hiệu Việt Nam, sản phẩm OCOP và Không gian hàng Việt Nam – Quà tặng quốc gia.

Thành phố cũng định hướng thúc đẩy liên kết Outlet với du lịch mua sắm, kinh tế ban đêm, các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất hỗ trợ kết nối Outlet với hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các dịch vụ bổ trợ.

Đối với dự án Outlet có vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng, Thành phố xem xét đưa vào Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Một số trường hợp đáp ứng điều kiện theo Luật Phát triển đô thị được xem xét rút ngắn 50% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Theo nội dung dự thảo, việc phát triển mô hình Outlet gắn với các dịch vụ bổ trợ hướng đến mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kết nối thương mại với du lịch, giải trí và chuỗi cung ứng, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của TP.HCM trong khu vực.