TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trục thoát nước suối Bưng Cù hơn 1.500 tỷ đồng

Các đại biểu tại buổi làm việc xem phối cảnh dự án

Sáng 23/10, UBND phường Tân Khánh tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM về việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trục thoát nước suối Bưng Cù.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án trục thoát nước suối Bưng Cù là dự án nhóm B, do UBND TP.HCM quyết định đầu tư, tổng vốn thực hiện dự kiến hơn 1.507 tỷ đồng.

Trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 698 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 14,743ha, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện trong năm 2025-2026 và giai đoạn thực hiện đầu tư từ năm 2027 đến năm 2030.

Về quy mô, dự án thực hiện cải tạo tuyến kênh chính Bưng Cù từ sau cống qua đường ĐT747B đến suối Cái, với tổng chiều dài khoảng 2.803m và 3 tuyến kênh nhánh Bưng Cù 3, Bưng Cù 4, Bưng Cù 5 có tổng chiều dài khoảng 1.387m.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đã tổ chức lập, trình Sở Tài chính thẩm định và Sở Tài chính đã lấy ý kiến các Sở, ngành địa phương. Các ý kiến đều thống nhất với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai dự án. Trong đó tập trung vào công tác đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định phạm vi đất bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường thống nhất chủ trương triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ thực hiện dự án trục thoát nước suối Bưng Cù. Ông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Đồng thời giao Phòng Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 tổ chức đo đạc, kiểm đếm, làm cơ sở xác định ranh giới giải tỏa; giao Văn phòng HĐND và UBND phường phối hợp với Phòng Hạ tầng tham mưu văn bản phúc đáp cho chủ đầu tư, thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cử cán bộ phối hợp Phòng Hạ tầng thống kê số hộ dân, diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trên cơ sở đó, chuẩn bị tổ chức họp dân trong tháng 11/2026 để thông tin, triển khai các nội dung liên quan, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Xây dựng dự thảo phương án áp giá bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định….