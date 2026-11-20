Ngày 20/11, phường Tân Đông Hiệp cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư Tân Bình, thuộc dự án thành phần 6 - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo phường Tân Đông Hiệp, đến ngày 17/11, khu tái định cư rộng 30ha có 103 trường hợp bị ảnh hưởng, với 230 thửa đất. Công tác đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ đã hoàn thành toàn bộ 103 trường hợp.

Phường Tân Đông Hiệp với các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư Tân Bình.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt 8 đợt phương án bồi thường, với tổng kinh phí hơn 1.180 tỷ đồng, đạt 98,18% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Số tiền đã chi trả hơn 1.122 tỷ đồng, tương đương 95,08% kinh phí được phê duyệt.

Về bàn giao mặt bằng, địa phương đã tiếp nhận 88/103 trường hợp, đạt 84,46%. Trong đó, 84 trường hợp đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để triển khai các bước tiếp theo. Hiện còn 15 trường hợp chưa đồng ý bàn giao do có kiến nghị, khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường.

Các đơn vị chức năng đang rà soát, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, tập trung vào việc xác minh nguồn gốc đất, xem xét kiến nghị bồi thường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ ổn định đời sống và xử lý đơn thư của người dân.

Đối với chính sách tái định cư, qua rà soát có 19 trường hợp đủ điều kiện bố trí nền đất. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục lấy ý kiến, thống nhất phương án và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Vành đai 3, đoạn qua thành phố Dĩ An cũ đang được thảm nhựa.

Theo phường Tân Đông Hiệp, thời gian tới địa phương sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Dĩ An và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường bổ sung; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân.

Địa phương cũng cho biết sẽ bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ đường Vành đai 3, hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Theo kế hoạch, khu tái định cư Tân Bình có diện tích thu hồi khoảng 30ha, trong đó diện tích đất có giấy chứng nhận khoảng 261.352m2, với hơn 100 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Vành đai 3 TP.HCM dài 76,3km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án hiện đạt hơn 80% khối lượng. Theo kế hoạch, đến ngày 30/12 hoàn thành khoảng 70,4km tuyến chính cùng 75km đường song hành, đường gom.