TP.HCM đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế

Thực tế, tình trạng nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể hoặc còn vướng mắc nghĩa vụ thuế đã tạo ra nguồn dữ liệu "rác", ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh chung. Việc ban hành Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đánh dấu bước đi quyết liệt nhằm làm sạch hệ thống dữ liệu mã số thuế, đồng thời mở đường cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Hình minh họa Internet

Để chiến dịch đạt hiệu quả tối đa, ngành thuế TP.Hồ Chí Minh chú trọng việc tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải thể doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp chỉ có thể hoàn tất thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế và được cơ quan thuế xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Do đó, việc chủ động phối hợp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế là yếu tố then chốt giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Người nộp thuế cần lưu ý các bước quan trọng khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động. Trước tiên, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và hồ sơ đề nghị đóng mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bản sao quyết định giải thể và biên bản họp của hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu. Ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ đối soát dữ liệu, kiểm tra tình hình nợ thuế, nghĩa vụ kê khai và hoàn trả hóa đơn chưa sử dụng.

Một trong những nội dung quan trọng mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần nắm rõ là việc xử lý các khoản nợ thuế phát sinh. Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành việc nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ vào ngân sách nhà nước trước khi mã số thuế được chấm dứt. Trường hợp doanh nghiệp có mã số thuế bị khóa hoặc đang thuộc diện ngưng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật sẽ bị hạn chế một số quyền hạn trong giao dịch kinh doanh mới hoặc thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình xác nhận nghĩa vụ thuế và giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người nộp thuế. Sự phối hợp chủ động, trung thực và kịp thời từ phía cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng giúp chiến dịch "Làm sạch mã số thuế" đạt kết quả cao, từng bước xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và thuận lợi trên địa bàn thành phố.