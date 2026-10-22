TP.HCM đẩy nhanh các dự án môi trường.

Kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên còn nhiều điểm nghẽn

Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư 9.030,910 tỷ đồng, gồm 4.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 5.030,910 tỷ đồng vốn ngân sách TP.HCM.

Dự án được phê duyệt thực hiện giai đoạn 2021–2026, gồm 11 gói thầu xây lắp từ XL-01 đến XL-11.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 75%. Tuy nhiên, tiến độ một số gói thầu còn chậm so với hợp đồng. Trong đó, gói XL-04 đạt khoảng 60,1%; gói XL-09 đạt khoảng 85,3%, dù đã qua mốc tiến độ ngày 30/9/2026.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến được khai thác kỹ thuật vào cuối năm 2026, hoàn thành và đưa vào vận hành ngày 30/6/2027.

Kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên còn nhiều điểm nghẽn.

Hiện dự án còn 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tại phường Bình Lợi Trung.

Về tổng khối lượng đào, nạo vét ước khoảng 3,9 triệu m³, gồm 3,3 triệu m³ nạo vét lòng kênh và 0,6 triệu m³ đào đất hai bên bờ, các thủ tục liên quan đang được triển khai.

Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, giá nhiên liệu tăng khiến chi phí máy móc, vận chuyển tăng, trong khi giá bê tông nhựa tăng khoảng 40%.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP.HCM đang phối hợp với nhà thầu rà soát biến động giá, lập hồ sơ chênh lệch giá theo hợp đồng và chỉ số giá xây dựng được công bố để xem xét điều chỉnh theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác khảo sát tại Kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Ảnh: VGP.

Đối với các nhà thầu thi công chưa đáp ứng yêu cầu, ban đã cảnh báo vi phạm hợp đồng, yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính. Trường hợp không khắc phục, nhà thầu có thể bị áp dụng chế tài, điều chuyển khối lượng hoặc thay thế theo quy định.

Về các gói thầu bổ sung, điều chỉnh, công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành 15/17 gói; 2 gói còn lại chưa đủ điều kiện lựa chọn. Trong 10 gói có thiết kế bổ sung, 8 gói từ XL-02 đến XL-09 đã được phê duyệt; 2 gói XL-01 và XL-10 dự kiến được phê duyệt trong quý IV/2026.

Dự án xử lý nước thải giai đoạn 2 đạt khoảng 86% tiến độ

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 hướng đến hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và khu vực quận 2 trước đây.

Các hạng mục chính gồm tuyến cống bao đường kính 3.200mm, dài 7,85km; nhà máy xử lý nước thải công suất 480.000m³/ngày đêm và hệ thống cống cấp 2, cấp 3 tại Thảo Điền, Nam Thảo Điền, Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây.

Dự án thực hiện giai đoạn 2015–2026, có tổng mức đầu tư 10.606,431 tỷ đồng, tương đương 499 triệu USD, theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 31/7/2024.

TP.HCM đẩy nhanh các dự án môi trường.

Trong đó, vốn vay là 419 triệu USD, gồm 169 triệu USD từ IDA và 250 triệu USD từ IBRD; vốn đối ứng của thành phố là 1.704,357 tỷ đồng, tương đương 80 triệu USD. Các hiệp định tín dụng và vay có hiệu lực đến ngày 31/12/2026.

Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 86%. Các gói thầu xây lắp cơ bản hoàn thành, công tác đấu nối đã sẵn sàng. Hạng mục còn đang triển khai là gói XL-02, gồm thiết kế, thi công xây dựng và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Phần xây dựng cơ bản đã hoàn tất, các đơn vị đang lắp đặt thiết bị.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP.HCM đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026 và đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2027.

Đến ngày 20/10/2026, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TP.HCM đã giải ngân 10.176,264 tỷ đồng, đạt 85,81% kế hoạch vốn 11.859,474 tỷ đồng được dùng để tính tỷ lệ giải ngân. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 12.176,591 tỷ đồng. Ban đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vào cuối quý IV/2026.