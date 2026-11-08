TP.HCM đẩy mạnh truyền thông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng báo chí

Với quy mô tổ chức rộng, nhiều địa điểm thi đấu và sự tham gia của đông đảo đoàn thể thao, công tác chuẩn bị cho Đại hội đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Trong đó, việc bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho lực lượng báo chí được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội vừa khai trương hôm 6.11. Ảnh: Hoàng Anh

Trung tâm Báo chí Đại hội vừa được đưa vào hoạt động tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến trong công tác chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm phóng viên, nhà báo từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Trung tâm Báo chí có hệ thống mạng viễn thông tốc độ cao, phòng họp báo và không gian làm việc đa phương tiện. Đây không chỉ là nơi tác nghiệp mà còn là đầu mối cung cấp, điều phối thông tin chính thức về lịch thi đấu, kết quả huy chương, hình ảnh và video các môn thể thao.

Theo dự kiến, hơn 250 phóng viên có nhu cầu lưu trú tại TP.HCM trong thời gian diễn ra Đại hội. Thành phố đang phối hợp với hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú để triển khai chính sách giá ưu đãi dành cho phóng viên, biên tập viên có thẻ tác nghiệp chính thức.

Đồng thời, các đơn vị cũng hỗ trợ thông tin đi lại và giới thiệu những điểm tham quan, du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng báo chí.

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, báo chí không chỉ phản ánh diễn biến và thành tích thi đấu mà còn góp phần lưu giữ những hình ảnh, câu chuyện về Đại hội. Vì vậy, Thành phố xác định việc hỗ trợ thực chất cho hoạt động tác nghiệp là một phần quan trọng trong công tác tổ chức.

Đẩy mạnh truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận

Song song với việc hoàn thiện điều kiện tác nghiệp, TP.HCM đang tăng cường các hoạt động quảng bá theo từng giai đoạn. Theo ông Trần Thế Thuận, cường độ truyền thông được triển khai theo lộ trình, từ mức 30% ở giai đoạn đầu, nâng lên 70% tại thời điểm báo cáo và hướng đến 100% công suất trong tuần cao điểm trước Đại hội.

Đại hội năm nay sẽ có đông đảo lực lượng phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Một trong những điểm nhấn là khai thác hệ thống màn hình thông tin, quảng cáo công cộng. Các video clip quảng bá dự kiến được trình chiếu đồng loạt trên hơn 11.000 màn hình tại sân bay, siêu thị và nhiều khu vực công cộng. Hoạt động tuyên truyền bằng pano, băng rôn cũng được tăng gấp đôi tại các xã, phường có địa điểm tổ chức thi đấu.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) xây dựng các chương trình chuyên đề hằng đêm về Đại hội, đồng thời chia sẻ tư liệu hình ảnh, video để các đài truyền hình địa phương cùng khai thác.

Thành phố đặt mục tiêu phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tạo khoảng 1 tỉ lượt tiếp cận và tương tác trên nền tảng số, mạng xã hội.

Bên cạnh truyền thông đa nền tảng, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng trong công tác tổ chức và điều hành. Thông tin về lịch thi đấu, địa điểm, kết quả các môn thể thao sẽ được cập nhật đồng bộ trên các thiết bị thông minh, giúp người dân, vận động viên và các đoàn thể thao dễ dàng tra cứu.

Việc kết hợp giữa Trung tâm Báo chí, hệ thống truyền thông công cộng và các nền tảng số không chỉ hỗ trợ hoạt động điều hành mà còn mở rộng khả năng tiếp cận Đại hội đến đông đảo công chúng, kể cả những người không có điều kiện trực tiếp đến sân theo dõi.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, TP.HCM kỳ vọng công tác truyền thông sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đồng thời giới thiệu một thành phố năng động, hiện đại và giàu tiềm năng tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.