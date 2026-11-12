TP.HCM đẩy mạnh lấy mẫu ADN để đưa liệt sĩ về với gia đình

Hy vọng tìm lại người thân sau hàng chục năm

Ngày 12/11, tại các điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM, nhiều gia đình đã có mặt để lấy mẫu, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Với những người đã chờ đợi hàng chục năm, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều gửi gắm niềm hy vọng tìm lại người thân.

Bà Trần Thị Hạc xúc động nói về mong mỏi tìm thấy hài cốt anh trai sau nhiều thập kỷ tìm kiếm.

Tại điểm thu mẫu ở phường Phú Nhuận, bà Trần Thị Hạc cùng em gái út đến đăng ký lấy mẫu ADN để tìm kiếm anh trai là liệt sĩ Trần Quốc Hưng. Hai chị em biết thông tin về chương trình qua báo chí nên chủ động tìm đến điểm thu mẫu.

Bà Hạc nhiều lần bật khóc khi nhắc đến người anh đã hy sinh và hành trình tìm kiếm kéo dài suốt nhiều năm. Theo bà, liệt sĩ Trần Quốc Hưng hy sinh năm 1970 tại mặt trận miền Đông Nam Bộ. Đến năm 1975, gia đình nhận được giấy báo tử nhưng không có thông tin cụ thể về nơi an táng, phần mộ của anh.

"Ba mẹ tôi mất hết rồi, những người thân trong gia đình cũng lần lượt qua đời. Bây giờ chỉ còn tôi và em gái út là những người em của anh. Chúng tôi mong tìm được anh, biết anh đang nằm ở đâu để đưa anh trở về", bà Hạc nghẹn ngào chia sẻ.

Thân nhân liệt sĩ đến đăng ký, cung cấp thông tin và lấy mẫu ADN tại TP.HCM, với hy vọng tìm được danh tính hài cốt người thân.

Trước đây, gia đình từng tìm kiếm thông tin qua nhiều cách, trong đó có lần đăng ký nhờ nhà ngoại cảm hướng dẫn tìm kiếm tại Tây Ninh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xác thực. Vì vậy, khi biết TP.HCM triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hai chị em bà Hạc đã chủ động đến tham gia với mong muốn có thêm cơ hội tìm được anh trai.

"Chúng tôi rất tin tưởng vào chủ trương này và sự quan tâm của Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ. Chỉ mong chiến dịch được triển khai quyết liệt để tìm được anh, đưa anh về với gia đình", bà Hạc nói trong nước mắt.

Cũng đến điểm thu mẫu với hy vọng tìm được người thân, ông Phạm Gia Năng cho biết đang mong chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định tung tích anh trai cùng mẹ khác cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh.

Cán bộ công an hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục trước khi lấy mẫu ADN.

Theo ông Năng, anh trai ông tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn từ năm 1962 và hy sinh năm 1968 trong chiến đấu tại khu vực kho xăng Nhà Bè. Gia đình từng nghe những người cùng chiến đấu với ông Quynh kể lại nơi hy sinh, nhưng chưa có đủ căn cứ để xác định chính xác phần mộ.

"Gia đình cũng đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác anh hy sinh ở đâu. Ba mẹ tôi đều mất cả rồi. Nếu lần lấy mẫu này có kết quả đối chiếu chính xác, tìm được hài cốt của anh thì gia đình mừng lắm", ông Năng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phạm Sĩ Tuấn đến lấy mẫu ADN để tìm kiếm cậu ruột, hy sinh tại cánh đồng Chum, nước Lào năm 1966. Khi hy sinh, người cậu mới khoảng 21-22 tuổi, vừa lập gia đình được một năm và chưa có con.

Công tác thu nhận mẫu ADN được triển khai đồng bộ tại các điểm trên địa bàn TP.HCM từ ngày 12 - 17/11.

Gia đình ông Tuấn vẫn lưu giữ giấy báo tử nhưng không có thông tin cụ thể về nơi an táng. Do người thân hy sinh ở chiến trường nước ngoài, gia đình cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

"Trước đây gia đình không có điều kiện đi tìm, cũng không biết phải tìm ở đâu. Có thể hài cốt đã được quy tập về rồi nhưng chưa xác định được danh tính nên gia đình không biết để tìm. Lần này tôi đến lấy mẫu ADN, mong có thêm cơ hội tìm được cậu", ông Tuấn bày tỏ.

Với những gia đình như ông Năng, ông Tuấn hay bà Hạc, việc lấy mẫu ADN không đơn thuần là một thủ tục mà còn là cơ hội nối dài hành trình tìm kiếm người thân đã kéo dài hàng chục năm. Họ mong những tiến bộ khoa học sẽ giúp giải đáp nỗi niềm còn bỏ ngỏ về nơi an nghỉ của người đã hy sinh.

Thu nhận 6.927 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Theo Công an TP.HCM, đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính được triển khai theo Kế hoạch 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP.HCM, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đợt này có 6.927 thân nhân đăng ký lấy mẫu. Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Cán bộ y tế phối hợp với lực lượng công an thực hiện quy trình lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Việc thu nhận mẫu được tiến hành trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình chuyên môn, an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Các mẫu ADN sau khi thu thập sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối chiếu với mẫu sinh phẩm của hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên cả nước, qua đó góp phần tìm kiếm thông tin và xác định danh tính những người đã hy sinh.

Đối tượng được ưu tiên lấy mẫu là thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ, bởi đây là nguồn có giá trị trong việc đối chiếu ADN theo huyết thống. Các nhóm gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ; anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị, em gái liệt sĩ và con đẻ của nữ liệt sĩ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa hai thân nhân tham gia lấy mẫu.

Phát biểu tại lễ triển khai, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho rằng, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là nỗi đau, sự mong mỏi của gia đình mà còn là trách nhiệm, món nợ ân tình của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an TP tặng quà động viên thân nhân liệt sĩ trong buổi lấy mẫu ADN.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN kết hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Minh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức thu mẫu đúng người, đúng đối tượng, đúng quy trình; đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn mẫu sinh phẩm và bảo mật dữ liệu.

Công tác hỗ trợ thân nhân cũng cần được thực hiện chu đáo, nhất là với người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc ở xa. TP.HCM đặt mục tiêu thu nhận mẫu đạt tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện đã đăng ký.

Thời gian thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 12 - 17/11 tại ba điểm cố định, gồm UBND phường Thủ Dầu Một (khu vực Bình Dương trước đây), UBND phường Bà Rịa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và UBND phường Phú Nhuận (khu vực TP.HCM trước đây).

Bên cạnh đó, ba tổ lưu động được bố trí để đến tận nhà lấy mẫu đối với những trường hợp không thể đi lại. Thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tham gia có thể liên hệ công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn.