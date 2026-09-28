TP.HCM đầu tư xây dựng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt hơn 2.300 tỷ đồng

Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt (phường An Hội Tây và An Hội Đông, TP.HCM) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, dài khoảng 1.300m từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.301,855 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Sau khi cải tạo kênh Tham Lương, TP.HCM tiếp tục xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt (đoạn kênh nối ra khu vực kênh Tham Lương). Ảnh: Anh Tú.

Về tiến độ, dự kiến năm 2026-2027 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; đấu thầu xây lắp, triển khai thi công công trình.

Giai đoạn 2028-2029 tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng trống để triển khai thi công hoàn thành công trình; tiếp tục tổ chức thi công hoàn thành công trình, thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh toán, quyết toán các gói thầu; trình cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Việc thực hiện dự án nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng cục bộ cho khu vực dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận, đặc biệt trong mùa mưa; giảm thiểu tình trạng ngập úng thường xuyên gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh tế của người dân; cải tạo môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Đồng thời, xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt và nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra rạch. Nạo vét, khơi thông dòng chảy và tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.

Bên cạnh đó, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến rạch; xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh ven rạch nhằm kết nối các khu dân cư hiện hữu, góp phần giảm tải cho hạ tầng hiện tại, phát triển bền vững đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của phường An Hội Đông, phường An Hội Tây và khu vực lân cận; tạo nền tảng cho các dự án phát triển đô thị sinh thái, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.