TP.HCM đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng chỉnh trang Công viên Hóc Môn

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hữu Chánh)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7372/QĐ-UBND phê duyệt dự án Chỉnh trang Công viên Hóc Môn theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán. Công ty TNHH Viet Him Lam là nhà đầu tư đề xuất dự án, có trách nhiệm thu xếp toàn bộ nguồn vốn để triển khai.

Dự án được thực hiện tại xã Hóc Môn, trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7.871,76 m², gồm ô phố I.6 rộng 624,4 m² và ô phố I.10 rộng 7.247,36 m². Khu đất phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp đường Quang Trung, phía Đông giáp chợ Hóc Môn và phía Tây giáp đường Lê Lợi.

Theo phương án được phê duyệt, dự án tập trung chỉnh trang cảnh quan, bổ sung cây xanh và các tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Khu vực Dinh Quận Hóc Môn và bia tưởng niệm hiện hữu được giữ nguyên, không thuộc phạm vi sửa chữa, cải tạo. Các hạng mục chỉnh trang chủ yếu gồm lát lại nền sân bằng đá granite chống trượt, cải tạo bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, bổ sung hệ thống chiếu sáng trang trí và cổng xếp tự động.

Đối với không gian công viên, dự án bố trí hệ thống cây xanh nhiều tầng tán, kết hợp cây bóng mát, cây bụi, cây cảnh và thảm cỏ, với tổng diện tích trồng cỏ, cây kiểng và cây xanh khoảng 1.263,81 m². Các loại cây dự kiến trồng gồm giáng hương, muồng hoa đào, móng bò tím, vàng anh, muồng hoa đỏ và bằng lăng tím.

Nhiều hạng mục tiện ích cũng được đầu tư nhằm phục vụ các nhóm người sử dụng khác nhau. Trong đó, sân quảng trường trung tâm có diện tích khoảng 1.632,84 m²; hệ thống đường đi bộ rộng 12 m có diện tích khoảng 1.239,09 m²; các tuyến đường dạo và sân bãi nội bộ rộng khoảng 1.516,53 m².

Dự án còn xây dựng không gian nhà đọc sách một tầng, diện tích khoảng 132 m², gồm 7 khoang trưng bày sách và một phòng tiếp đón chung. Nhà điều hành công viên kết hợp khu vệ sinh và dịch vụ tiện ích có diện tích xây dựng 72 m², quy mô 2 tầng. Khu vui chơi thiếu nhi rộng khoảng 173,72 m² được lắp đặt các thiết bị như cầu trượt liên hoàn, thú nhún, bập bênh; khu dụng cụ thể dục thể thao có diện tích khoảng 45 m².

Ngoài ra, công viên được đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước mưa, tưới cây tự động, ghế ngồi và thùng rác. Bãi đỗ xe có diện tích khoảng 444,8 m², bố trí chỗ đỗ cho xe máy và ô tô. Các hạng mục phụ trợ, hàng rào và cảnh quan được thiết kế đồng bộ nhằm hoàn thiện không gian công cộng.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 37,62 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 31,88 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 695 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,32 tỷ đồng; chi phí khác hơn 301 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 3,42 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Công ty TNHH Viet Him Lam chịu trách nhiệm thu xếp vốn từ vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện công trình, sau đó chuyển giao cho Nhà nước. Theo quyết định, ngân sách nhà nước, quỹ đất và tài sản công không được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự án này.

Thời hạn hợp đồng dự kiến từ năm 2026 - 2027; thời hạn cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng BT theo quy định. Sau khi tiếp nhận công trình, UBND xã Hóc Môn có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì, bảo đảm công viên vận hành an toàn, hiệu quả, phục vụ nhu cầu của cộng đồng.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn thi công và bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ di tích lịch sử. Sở Văn hóa và Thể thao được giao hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn, bảo đảm các hạng mục chỉnh trang không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích và cảnh quan khu vực bảo vệ.