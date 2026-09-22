TP.HCM đầu tư hơn 3.197 tỷ đồng xây cầu Rạch Dơi

Tổng vốn hơn 3.197 tỷ đồng

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối tuyến đường Lê Văn Lương thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM với đường tỉnh 826C thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h, thuộc công trình giao thông cấp I.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 14,6ha, trong đó khoảng 9,4ha là diện tích cần bồi thường; phần diện tích sông ngòi và đường cũ khoảng 5,2ha.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Lê Văn Lương (hương lộ 34 cũ), xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc. Điểm cuối đặt tại đường tỉnh 826C, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 3.197 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Cầu Rạch Dơi mới dự kiến có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố sẽ thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, khảo sát và lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sang năm 2027, dự án dự kiến hoàn tất thiết kế, dự toán; đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lựa chọn các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát cùng các đơn vị liên quan.

Công trình dự kiến khởi công, thi công từ quý IV/2027. Đến năm 2029, dự án dự kiến hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào khai thác và quyết toán.

Tăng kết nối TP.HCM - Tây Ninh

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư cầu Rạch Dơi xuất phát từ nhu cầu thực tế khi lưu lượng phương tiện qua cầu hiện hữu ngày càng tăng, tạo áp lực lên năng lực khai thác và khả năng lưu thông trên tuyến.

Cầu mới được đầu tư nhằm thay thế công trình hiện hữu đã xuống cấp, đồng thời cải thiện kết nối đường bộ giữa xã Hiệp Phước của TP.HCM với xã Cần Giuộc của tỉnh Tây Ninh.

Dự án cũng hướng đến nâng cấp tuyến giao thông đường thủy, phục vụ kết nối từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp.

Khi hoàn thành, cầu Rạch Dơi sẽ bổ sung mạng lưới giao thông kết nối TP.HCM và Tây Ninh, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời nâng cao khả năng khai thác tuyến Lê Văn Lương và khu vực hai bên tuyến.

Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM, tăng cường liên kết giữa xã Hiệp Phước với khu vực Cần Giuộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cầu Rạch Dơi hiện hữu kết nối khu vực TP.HCM với Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Do dự án nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc xác định cơ quan chủ quản được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, các địa phương liên quan thống nhất phương án giao một UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Trong quá trình chuẩn bị, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi.

Ngày 12/5/2026, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, tại Kỳ họp thứ 2, ban hành Nghị quyết 30/NQ-HĐND, thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án, gồm hạng mục xây dựng cầu qua sông Rạch Dơi và đường dẫn vào cầu phía tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở này, UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án.

Hiện Sở Tài chính TP.HCM đang tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đây là cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.