TP.HCM đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng mở rộng đường An Bình

Ngày 30/10, UBND phường Dĩ An tổ chức họp lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần. Cuộc họp do ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An chủ trì, với sự tham gia của đại diện hơn 250 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, nhiều người dân quan tâm đến đơn giá bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất, chính sách hỗ trợ và điều kiện bố trí tái định cư. Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cơ sở xác định giá đất, vị trí áp dụng và chính sách đối với từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Người dân nêu ý kiến tại buổi họp về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần.

Theo phương án tổng thể, dự án dự kiến thu hồi hơn 40.195m² đất tại khu vực Bình Đường, liên quan khoảng 255 trường hợp với 305 thửa đất. Trong đó, khoảng 30 trường hợp dự kiến được bố trí tái định cư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương thực hiện.

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó 2 gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công trình có chiều dài khoảng 1,1km, vận tốc thiết kế 50km/h. Các hạng mục chính gồm nâng cấp, mở rộng mặt đường, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, tín hiệu giao thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đáng chú ý, dự án xây dựng hầm chui tại nút giao đường An Bình và Lê Trọng Tấn nhằm tăng khả năng lưu thông qua khu vực. Hầm bằng bê tông cốt thép, dài khoảng 33m, rộng 20,5m, tĩnh không thông xe tối thiểu 4,75m. Công trình có tuổi thọ thiết kế 100 năm và được bố trí trạm bơm phục vụ thoát nước.

Hiện trạng đường An Bình quá tải, trong khi khu vực này đông dân cư, phương tiện đi lại.

Trong tổng mức đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.071 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 291,6 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Đường An Bình là tuyến giao thông kết nối khu vực Dĩ An với TP Thủ Đức cũ thông qua đường Đào Trinh Nhất và các trục giao thông lân cận. Khu vực này có mật độ dân cư và hoạt động sản xuất lớn, lưu lượng phương tiện cao, trong khi hạ tầng hiện hữu chịu nhiều áp lực.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc trên đường An Bình, đặc biệt tại khu vực cầu vượt Sóng Thần và nút giao Lê Trọng Tấn; đồng thời tăng kết nối giao thông giữa Dĩ An với TP.HCM, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.