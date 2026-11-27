Hiện đại hóa hệ thống trung chuyển chất thải rắn

Phát biểu tại điểm khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận), ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số trên 14 triệu người. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 15.000 tấn mỗi ngày, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, 4 dự án được khởi công có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng từ ngân sách Tp.HCM. Các công trình được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, với hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Định hướng của thành phố là xây dựng các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý và vận hành; đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị và không gian sống của người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM, cho biết, thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Theo định hướng đến năm 2050, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 86 trạm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM.

Trong năm 2026, Tp.HCM dự kiến khởi công 12 trạm với tổng vốn đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Giai đoạn 2027-2030, thành phố dự kiến triển khai thủ tục đầu tư 50 trạm, với tổng vốn khoảng 16.870 tỷ đồng; các trạm còn lại thực hiện trong giai đoạn 2030-2050.

Ông Lê Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho rằng, việc thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương.

Phường kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn, kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường sống.

Ông Lê Lợi khẳng định, UBND phường Phú Thuận sẽ chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thi công; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Hướng đến hệ sinh thái quản lý rác khép kín

Trao đổi riêng với Người Đưa Tin về định hướng xây dựng hệ sinh thái quản lý chất thải khép kín, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM, cho biết, mục tiêu của thành phố không chỉ dừng lại ở việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác mà còn hướng đến tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải.

Theo ông Thắng, hệ sinh thái khép kín được hiểu là một chu trình xuyên suốt, bắt đầu từ nguồn phát sinh chất thải, sau đó được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. Tại đây, rác không chỉ được xử lý mà còn có thể thu hồi năng lượng để bổ sung vào nguồn điện.

“Đây là một chu trình khép kín, xem nguồn chất thải là tài nguyên cần được tuần hoàn hóa trong quá trình quản lý, chứ không phải thứ bỏ đi. Chúng ta cần sử dụng nguồn tài nguyên này phục vụ sự phát triển chung của kinh tế, trong đó có vấn đề năng lượng”, ông Thắng chia sẻ.

Nghi thức khởi công tại hiện trường.

Đại biểu, lãnh đạo nhấn nút khởi công dự án.

Đối với phương án duy trì hoạt động xử lý rác trong thời gian thi công 4 trạm trung chuyển mới, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục sử dụng, mở rộng các trạm hiện hữu để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Sau khi trạm mới hoàn thành, hoạt động trung chuyển sẽ được chuyển sang khu vực mới; diện tích trạm cũ có thể được chuyển đổi thành công viên, mảng xanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các dự án đối với đời sống người dân, ông Thắng cho rằng mục tiêu quan trọng nhất là hạn chế tối đa ảnh hưởng của rác thải đến môi trường sống.

“Chúng tôi mong muốn người dân thành phố không bị ảnh hưởng bởi vấn đề rác đến cuộc sống của mình. Đây là một nguồn tài nguyên chứ không phải nguồn ô nhiễm. Chúng ta cần đối xử tử tế với nguồn tài nguyên này, gìn giữ và sử dụng nó”, ông Thắng nói.