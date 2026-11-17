Ngày 17/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói tư vấn thuộc dự án đường chính ĐT14, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trong đó có các gói tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM); tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Khu vực phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM giáp ranh TP Đồng Nai sẽ được đầu tư tuyến ĐT14 dài gần 2,7km nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai địa phương.

Các gói thầu tư vấn này là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án, nhằm hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán và các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp. Qua đó, tạo cơ sở để triển khai thi công công trình theo kế hoạch.

Dự án đường chính ĐT14 vừa được TP.HCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.306 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án có tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 622,36 tỷ đồng; chi phí xây dựng 451,22 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 205,6 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 75.768m2.

Tuyến đường dài khoảng 2,675km, điểm đầu giao ĐH401, điểm cuối tại rạch Ông Tiếp, kết nối với đường D30 phía tỉnh Đồng Nai. Công trình được đầu tư với mặt cắt ngang rộng 26m, gồm phần mặt đường 15m, dải phân cách giữa 1m và hai vỉa hè rộng 5m mỗi bên.

Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 60km/h, quy mô 4 làn xe. Ngoài phần đường giao thông, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông.

Hệ thống thoát nước gồm 8 vị trí cống hộp bê tông cốt thép ngang tuyến, khẩu độ từ 3x2m - 4x(4x3,5)m. Dọc hai bên đường sẽ xây dựng hệ thống cống thoát nước đường kính 600-1.800mm, dẫn nước ra các kênh hiện hữu thông qua cống ngang đường.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa TP.HCM và TP Đồng Nai, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông khu vực. Tuyến đường cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Tân Đông Hiệp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tiếp tục khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn, hoàn thiện thiết kế, kiểm soát chi phí và bảo đảm tiến độ dự án.