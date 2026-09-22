TP.HCM đầu tư gần 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông.

Các dự án được triển khai nối tiếp từ cầu Rạch Ông đến hết bờ Nam kênh Đôi, với tổng chiều dài khoảng 8,8km.

Mục tiêu là đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, kè ven kênh, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và không gian công cộng.

Hơn 5.800 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn phần

Dự án đầu tiên là đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, thuộc phường Chánh Hưng, dài khoảng 1,2km, tổng mức đầu tư khoảng 6.870 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 6,13ha đất, có 944 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 860 trường hợp giải tỏa toàn phần và 84 trường hợp giải tỏa một phần.

Theo phương án, thành phố sẽ xây dựng khoảng 1,2km kè bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc tuyến.

Trong tổng vốn đầu tư, khoảng 6.355 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phần chỉnh trang đô thị khoảng 515 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Nhà ven bờ Nam kênh Đôi (bên trái) nằm dọc đường Phạm Thế Hiển, trong khu vực thực hiện các dự án chỉnh trang.

Tiếp theo là dự án đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, dài khoảng 2,1km, tổng mức đầu tư khoảng 13.608 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 11,01ha đất, ảnh hưởng đến 2.060 trường hợp, trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần. Thành phố dự kiến xây dựng khoảng 2,1km kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m, đồng thời mở rộng cầu Mật và cầu Hiệp Ân.

Cùng với đó là hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao. Trong tổng vốn dự án, khoảng 12.047 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khoảng 1.562 tỷ đồng dành cho chỉnh trang đô thị. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2031.

Xây mới cầu Bà Tàng, mở thêm đường D7 và D8

Dự án thứ ba kéo dài từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, thuộc phường Bình Đông, có chiều dài khoảng 2,6km và tổng mức đầu tư 10.634 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 11,19ha đất, ảnh hưởng 1.434 trường hợp, trong đó 1.278 trường hợp giải tỏa toàn phần và 156 trường hợp giải tỏa một phần.

Các hạng mục chính gồm xây dựng khoảng 2,6km kè bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m; xây dựng cầu Bà Tàng; hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao.

Khoảng 9.220 tỷ đồng trong tổng vốn dự án được dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.414 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Đoạn cuối từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi cũng thuộc phường Bình Đông, dài khoảng 2,9km, có tổng mức đầu tư khoảng 17.903 tỷ đồng, là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 4 dự án.

TP.HCM đầu tư gần 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 20,85ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.723 trường hợp. Trong đó, 1.627 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn phần và 96 trường hợp giải tỏa một phần.

Ngoài khoảng 2,9km kè bờ Nam kênh Đôi và mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m, dự án còn xây dựng đường D8 rộng 30m và đường D7 rộng 14m. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao cũng được đầu tư đồng bộ.

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 16.278 tỷ đồng, trong khi phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.625 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2032.

4 dự án tạo thành chuỗi chỉnh trang liên tục từ cầu Rạch Ông qua cầu Mật, cầu Hiệp Ân, cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi, với tổng chiều dài khoảng 8,8km và tổng mức đầu tư khoảng 49.016 tỷ đồng.

Tổng số trường hợp dự kiến giải tỏa toàn phần tại 4 dự án là 5.807 trường hợp. Nếu tính cả các trường hợp bị ảnh hưởng một phần, tổng số trường hợp bị tác động khoảng 7.111 trường hợp. Nhu cầu tái định cư được xác định khoảng 1.742 trường hợp.

Các dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố, hướng tới chỉnh trang đồng bộ khu vực ven kênh, cải thiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và hình thành thêm không gian công cộng.

Hai dự án trên địa bàn phường Chánh Hưng dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031; hai dự án thuộc phường Bình Đông dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Việc HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư là cơ sở để các dự án tiếp tục thực hiện những bước chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định.