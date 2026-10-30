TP.HCM đầu tư gần 3.000 tỷ đồng làm 4 tuyến đường kết nối quốc lộ 1K

Quốc lộ 1K là một trong những tuyến giao thông quan trọng ở phía Đông TP.HCM, kết nối khu vực này với Bình Dương cũ và TP Đồng Nai. Tuyến đường đồng thời liên kết với các trục giao thông lớn như Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3 TP.HCM.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, quốc lộ 1K còn là tuyến vận tải quan trọng, kết nối các khu công nghiệp, đô thị và đầu mối logistics trong khu vực. Tuy nhiên, áp lực giao thông và nhu cầu phát triển đô thị đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mạng lưới đường kết nối.

Trước áp lực giao thông, kẹt xe, TP.HCM đang đầu tư 4 dự án giao thông kết nối với tuyến quốc lộ 1K với tổng vốn hơn 2.954 tỷ đồng, gồm: Dự án mở mới đường Đông Tây (đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo); dự án xây dựng đường nối từ quốc lộ 1K đến đường số 2 khu công nghiệp Dapark; dự án nâng cấp, mở rộng đường D11; dự án mở mới đường N10 (đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Vành đai 2 Đông Bắc).

Hiện, ba dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công, riêng dự án mở mới đường N10 đang được đề xuất chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hoà.

Ngày 30/10, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, hiện trạng dự án mở mới đường Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo có lượng phương tiện lưu thông lớn, có vai trò quan trọng kết nối trung tâm thành phố Dĩ An cũ với tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, tuyến đường hiện hữu chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.

Dự án mở mới đường Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo, tại phường Đông Hòa dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 1.059,8 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 897m, rộng 32m, được đầu tư mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hai cầu bê tông cốt thép vượt các tuyến ống cấp nước thô hiện hữu.

Đối với dự án đường nối từ quốc lộ 1K đến đường số 2 Khu công nghiệp Dapark có tổng vốn gần 412 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 355m, rộng 25m, gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, tín hiệu giao thông và xử lý hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Dự án dự kiến thu hồi 8.954,2m2 đất, ảnh hưởng 76 trường hợp thuộc 68 thửa đất. Trong các ngày 18/8 và 3/9/2026, địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường D11, đoạn từ đường trục chính Đông Tây đến đường Lồ Ô, có vốn đầu tư hơn 125,8 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 465m, nền đường rộng 17m, kết hợp hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các nút giao.

Dự án ảnh hưởng 44 hộ dân, với diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 8.200m2. Tháng 9/2026, địa phương tổ chức lấy ý kiến lần hai về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời giải đáp các vấn đề liên quan đến ranh giới thu hồi đất, giá bồi thường và quyền lợi của người dân.

Trong 4 dự án, dự án mở mới đường N10 có vốn đầu tư dự kiến lớn nhất với tổng mức đầu tư 1.357,57 tỷ đồng. Tuyến đường được đề xuất mở mới, đoạn từ quốc lộ 1K đến đường Vành đai Đông Bắc 2.

Theo kế hoạch, ba dự án gồm mở mới đường Đông Tây, xây dựng đường nối quốc lộ 1K với đường số 2 khu công nghiệp Dapark và nâng cấp, mở rộng đường D11 sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Riêng dự án mở mới đường N10 dự kiến kéo dài đến năm 2030.

Khi hoàn thành, 4 tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối quốc lộ 1K với các khu dân cư, khu công nghiệp và trục giao thông chính, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển đô thị khu vực.