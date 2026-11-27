Các dự án sử dụng ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 1.680 tấn/ngày. Theo phương án đầu tư, các trạm được xây dựng theo mô hình hiện đại, khép kín, trang bị hệ thống ép rác kín, thu gom, xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi và kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đồng loạt 4 dự án nâng cấp, cải tạo trạm trung chuyển chất thải rắn, với tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số trên 14 triệu người. Quy mô này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công tác bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại.

Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 15.000 tấn/ngày, việc đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của thành phố.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, TP.HCM định hướng tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý, vận hành các trạm trung chuyển. Việc đầu tư cũng phải bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị, hạn chế tác động đến không gian sống của người dân.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, hiện thành phố có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3.

Theo định hướng đến năm 2050, mạng lưới này sẽ được phát triển lên 86 trạm. Trong đó, khu vực 1 có 48 trạm, duy trì 18 trạm hiện hữu; khu vực 2 có 21 trạm, duy trì 4 trạm hiện hữu; khu vực 3 có 17 trạm, duy trì 7 trạm hiện hữu.

Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 12 trạm, gồm 11 trạm tại khu vực 1 và 1 trạm tại khu vực 3, với tổng mức đầu tư khoảng 2.924 tỷ đồng. Trong đó, 8 trạm đầu tư nâng cấp có kinh phí 2.588 tỷ đồng và 2 trạm sửa chữa có kinh phí 63 tỷ đồng.

Giai đoạn 2027-2030, TP.HCM dự kiến lập báo cáo chủ trương đầu tư 50 trạm trung chuyển, với tổng mức đầu tư khoảng 16.870 tỷ đồng. Các trạm còn lại sẽ được triển khai trong giai đoạn 2030-2050.

Đáng chú ý, từ khi có quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2026 đến thời điểm khởi công, 4 dự án đã trải qua khoảng 5 tháng chuẩn bị. Các đơn vị liên quan đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn, rà soát hiện trạng mặt bằng, tài sản và xây dựng phương án trung chuyển tạm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Việc nâng cấp các trạm trung chuyển chất thải rắn không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân tại những khu vực có công trình hiện hữu đang hoạt động.

Tại phường Phú Thuận, người dân kỳ vọng Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí sau khi được nâng cấp sẽ khắc phục tình trạng mùi hôi, tiếng ồn và những tác động tiêu cực đến sinh hoạt thường ngày. Người dân mong muốn công trình được vận hành sạch sẽ, hiệu quả và duy trì các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong thời gian dài.

Ông Lê Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, đánh giá việc thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương.

Công trình được kỳ vọng nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn; kiểm soát tốt hơn mùi hôi, nước rỉ rác và tiếng ồn, qua đó cải thiện cảnh quan đô thị, chất lượng môi trường sống. Địa phương cam kết phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Máy móc, thiết bị được tập kết để chuẩn bị triển khai dự án.

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Trung Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM, cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với nhà thầu và các đơn vị tư vấn triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, chủ đầu tư sẽ phối hợp duy trì liên tục hoạt động thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công.

Việc đồng loạt khởi công 4 dự án đánh dấu bước triển khai quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới trung chuyển chất thải rắn của TP.HCM. Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực thu gom, trung chuyển, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường sống, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, phát triển bền vững.