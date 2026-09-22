TP.HCM đầu tư dự án cải tạo rạch Ông Bé, phục vụ tiêu thoát nước 470 ha

Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, TP.HCM, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 28,58 ha, gồm 11,83 ha đất trên cạn và 16,75 ha đất mặt nước. Công trình thuộc nhóm A, loại công trình nông nghiệp và môi trường, cấp công trình chính cấp II, với thời hạn sử dụng theo thiết kế là 50 năm.

Theo quyết định, phạm vi dự án gồm rạch Ông Bé, đoạn từ cầu Mật đến sông Ông Lớn và nhánh rạch Xáng, đoạn từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn. Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,2 km. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM được giao làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý dự án. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực có diện tích khoảng 470 ha. Công trình đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trong việc tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh nhiệm vụ thoát nước, dự án hướng tới cải tạo môi trường và chỉnh trang không gian đô thị ven sông, rạch. Việc nạo vét lòng rạch, xây dựng kè bảo vệ hai bên bờ nhằm hạn chế sạt lở, cải thiện môi trường nước, nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Về quy mô, dự án sẽ nạo vét rạch trên chiều dài khoảng 4,2 km và xây dựng kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài khoảng 4,38 km. Thành phố cũng đầu tư tuyến đường mới theo quy hoạch, có bề rộng nền đường từ 9-16 m, chiều dài khoảng 2,895 km.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến sẽ được đầu tư đồng bộ, gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh và chiếu sáng dọc bờ kè. Các hạng mục này vừa phục vụ yêu cầu khai thác công trình, vừa góp phần hoàn thiện không gian đô thị dọc tuyến rạch.

Theo phương án được phê duyệt, trong quá trình triển khai, các thủ tục về đất đai, môi trường và những nội dung liên quan sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm cơ sở cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án theo tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về môi trường, thủy lợi và phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp xử lý, di dời, tái lập hoặc bảo vệ hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn và tiến độ.

Với các hạng mục nạo vét, xây kè, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, dự án hướng đến tăng khả năng thoát nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam TP.HCM.