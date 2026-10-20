TP.HCM: Đấu giá lại 3 lô đất Thủ Thiêm với giá khởi điểm hơn 14.500 tỷ đồng

So với phương án dự kiến hồi tháng 8/2026, giá khởi điểm của 3 lô đất 3-12, 3-8,3-9 đều tăng mạnh. (Ảnh: Lê Toàn/Báo Đầu tư).

UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở và công trình hỗn hợp nhà ở, dịch vụ. Danh sách gồm lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) và lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), với tổng diện tích hơn 23.636 m2.

Đây là các khu đất từng bị hủy kết quả đấu giá hồi năm 2021, hiện không có tài sản gắn liền với đất và được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

So với phương án dự kiến hồi tháng 8/2026, giá khởi điểm của cả 3 lô đất đều được điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, lô 1.K3.5.HH có diện tích lớn nhất (gần 10.060 m2) được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ, chiều cao tối đa 25 tầng, quy mô dân số 3.420 người, có giá khởi điểm tăng từ gần 2.968 tỷ đồng lên hơn 10.198 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2). Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này gần 11.967 tỷ đồng, đòi hỏi doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 2.393 tỷ đồng (tương ứng 20% tổng vốn).

Lô đất 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1 m2 được quy hoạch phát triển nhà ở, chiều cao tối đa 10 tầng, quy mô 1.067 người, có giá khởi điểm tăng từ 1.263 tỷ đồng lên hơn 2.632 tỷ đồng (khoảng 307,2 triệu đồng/m2). Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 587,6 tỷ đồng.

Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009,1 m2 được quy hoạch công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ cao tối đa 10 tầng, quy mô khoảng 811 người, có giá khởi điểm tăng từ khoảng 738 tỷ đồng lên gần 1.745 tỷ đồng (tăng khoảng 136%, tương đương 348,3 triệu đồng/m2). Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.050 tỷ đồng, yêu cầu doanh nghiệp đấu giá đáp ứng vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 410,1 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch đã phê duyệt, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu việc điều chỉnh quy hoạch được cơ quan thẩm quyền cho phép.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá, kiểm tra điều kiện người tham gia và trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá.