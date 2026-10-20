TP.HCM đấu giá lại 3 lô đất Thủ Thiêm, giá khởi điểm cao nhất 1 tỷ đồng/m²

UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các khu đất này được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở và công trình hỗn hợp nhà ở, dịch vụ.

Với phương án mới này, so với phương án dự kiến hồi tháng 8/2026, giá khởi điểm của cả 3 lô đất đã được điều chỉnh tăng, trong đó lô 3-12 có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng/m².

Đây là các lô đất từng bị hủy kết quả đấu giá hồi năm 2021. Đó là lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) và lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12). Tổng diện tích cả 3 khu hơn 23.636m², với tổng giá khởi điểm hơn 14.500 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ đấu giá nhiều nhà đất, trong đó có nhiều lô đất tại đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12) có diện tích lớn nhất, khoảng 10.059,7m². Giá khởi điểm đưa ra là hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương 1.014 tỷ đồng/m².

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó diện tích dành cho chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 11.967 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất dự kiến hơn 10.198 tỷ đồng và chi phí đầu tư xây dựng khoảng 1.769 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định, do dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương tối thiểu khoảng 2.393 tỷ đồng.

Còn lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích 8.568,1m², được phê duyệt giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307,2 triệu đồng/m².

Khu đất được quy hoạch phát triển dự án nhà ở, với tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Giá khởi điểm tại 1 trong các lô đất ở Thủ Thiêm sắp đưa ra đấu giá lên hơn 1 tỷ đồng/m².

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 2.938 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất hơn 2.632 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến gần 306 tỷ đồng. Theo quy định, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 587,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) có diện tích 5.009,1m², với giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348,3 triệu đồng/m².

Theo quy hoạch, khu đất được phát triển công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 305,7 tỷ đồng. Thành phố yêu cầu doanh nghiệp đấu giá phải đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 410,1 tỷ đồng.

Hồi tháng 8/2026, UBND TP.HCM đã đưa ra phương án đấu giá với 3 khu đất này, giá khởi điểm dự kiến của cả 3 lô đất này. Trong đó lô 3-12 có giá gần 2.968 tỷ đồng. Nếu so với phương án vừa đưa ra, lô 3-12 tăng từ gần 2.968 tỷ đồng lên hơn 10.198 tỷ đồng.

Lô 3-8 phương án cũ là 1.263 tỷ đồng tăng lên hơn 2.632 tỷ đồng.

Còn lô 3-9 giá khởi điểm theo phương án cũ khoảng 738 tỷ đồng hiện theo phương án mới lên gần 1.745 tỷ đồng.

Thành phố yêu cầu nhà đầu tư trúng đấu giá phải triển khai dự án phù hợp với mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất sau đấu giá không đương nhiên được chấp thuận, mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và thủ tục theo quy định. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, hồi tháng 8, tại Thủ Thiêm, TP.HCM cũng phê duyệt phương án đấu giá lô đất 3-5, với diện tích 6.446 m². Theo phương án được phê duyệt, đây là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch. Trong đó chức năng ở 95%, chức năng dịch vụ 5%.

Lô đất này có giá khởi điểm hơn 1.901 tỷ đồng, tương đương 295 triệu đồng/m², được xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao tối đa 24m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người.

Lô 1 - 12 có diện tích lớn nhất, với gần 32.000 m² (3,2ha), thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ.

Lô đất này có giá khởi điểm là 5.663,3 tỷ đồng, tương đương 177 triệu đồng/m². Mức giá này tạm tính theo bảng giá đất tại phường An Khánh được ban hành kèm Nghị quyết 87 của HĐND TP.HCM.

Lô đất 1 -12 được quy hoạch xây dựng tối đa 20 tầng, chiều cao tối đa 80 m, hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Hình thức là nhà nước sẽ cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ban hành quyết định cho thuê đất.

Cũng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, UBND TP.HCM vừa duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 lô đất, với tổng diện tích hơn 2,1 ha, để xây trường học liên cấp. 3 lô đất mang ký hiệu 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.PT, sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất một lần cho toàn bộ diện tích hơn 2,1 ha (21.028m²). Trong đó, lô 1.K4.1.MN rộng 3.801m², quy hoạch trường mầm non; lô 1.K4.1.CS rộng 6.715m², quy hoạch trường THCS và lô 1.K4.1.PT rộng 10.511m², quy hoạch trường THPT. Các công trình trường học tại các khu đất này được phép xây tối đa 5-7 tầng, tùy lô đất, với mật độ xây dựng 40%. Nhà nước cho thuê đất thông qua đấu giá, thu tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Giá khởi điểm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thủ tục đấu giá.