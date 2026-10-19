TP.HCM đấu giá khu đất hơn 5.000 m² tại Thủ Thiêm, giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng

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UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.3.HH, trước đây là lô 3-9, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Khu đất có diện tích 5.009,1 m², thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 64. Ranh giới được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8503-3-9/GĐ-TNMT, được cơ quan chức năng phê duyệt ngày 09/12/2019.

Theo quy hoạch, khu đất được định hướng phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, với chiều cao tối đa 10 tầng và quy mô dân số khoảng 811 người. Đây là đất ở tại đô thị, hiện không có tài sản gắn liền với đất. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Giá khởi điểm của khu đất là gần 1.745 tỷ đồng, theo Quyết định số 6717/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Đối với người nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng trong dự án, quyền và thời hạn sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 2.050,5 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 305,69 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Do dự án có diện tích sử dụng đất dưới 20 ha, doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục đích sử dụng đất, bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư chỉ được điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh và phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá, kiểm tra điều kiện của người tham gia, hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch UBND TP công nhận kết quả trúng đấu giá.

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đấu giá; Sở Tài chính tham gia rà soát năng lực tài chính của nhà đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các sở, ngành và UBND phường An Khánh thực hiện những nhiệm vụ liên quan theo chức năng, thẩm quyền.