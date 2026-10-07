Theo phương án được UBND Tp.HCM phê duyệt, 5 lô đất được đưa ra đấu giá gồm 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5) tại phường An Khánh.

Đây là các lô đất thuộc khu căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng cộng 3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5. Các công trình này đã hoàn thành từ năm 2015.

Tp.HCM đấu giá 5 lô đất có 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, đối tượng đấu giá không chỉ gồm quyền sử dụng đất mà còn có các công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND Tp.HCM quy định giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình, tài sản trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế Tp.HCM, UBND phường An Khánh và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ thông tin của các khu đất.

Nội dung rà soát gồm ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng cũng như giá trị tài sản gắn liền với đất.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất, giá trị tài sản trên đất theo đúng trình tự, thẩm quyền. Việc xác định giá được yêu cầu bảo đảm tính đúng, tính đủ, qua đó hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.

Công khai đầy đủ thông tin trước khi đấu giáHồ sơ đấu giá phải công khai đầy đủ các thông tin và điều kiện liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, hồ sơ phải thể hiện rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người trúng đấu giá để các bên tham gia có đầy đủ thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

UBND Tp.HCM yêu cầu chỉ tổ chức đấu giá sau khi các lô đất bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý và sử dụng tài sản công, đấu giá tài sản cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp.HCM được giao tổ chức đấu giá theo phương án đã được phê duyệt và quy định pháp luật.

Đơn vị này chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; chuẩn bị hồ sơ đấu giá, công khai thông tin và tổ chức cuộc đấu giá theo đúng quy định.