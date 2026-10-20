Tp.HCM đấu giá 3 lô đất vàng Thủ Thiêm, giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/m²

UBND Tp.HCM vừa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng giá trị hơn 14.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, lô đất 3-12 có giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,014 tỷ đồng/m², tăng mạnh so với phương án dự kiến hồi tháng 8/2026.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM. (Ảnh minh họa).

Ba lô đất được đưa ra đấu giá gồm 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), 1.K3.3.HH (lô 3-9) và 1.K3.5.HH (lô 3-12). Đây là những khu đất từng bị hủy kết quả đấu giá năm 2021, nay được xác định lại giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở và công trình hỗn hợp.

Trong đó, lô 1.K3.5.HH có diện tích khoảng 10.059,7 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được xây dựng tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 11.967 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 1.769 tỷ đồng. Do dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 2.393 tỷ đồng.

Lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1 m², giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307,2 triệu đồng/m². Khu đất được quy hoạch xây dựng nhà ở, tối đa 10 tầng, cao 40 m, với quy mô dân số tối đa 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.938 tỷ đồng; nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 587,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH rộng 5.009,1 m², có giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348,3 triệu đồng/m². Dự án được quy hoạch xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 811 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.050 tỷ đồng, yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 410,1 tỷ đồng.

So với phương án dự kiến hồi tháng 8/2026, giá khởi điểm cả ba lô đất đều tăng đáng kể. Cụ thể, lô 3-12 tăng từ gần 2.968 tỷ đồng lên hơn 10.198 tỷ đồng; lô 3-8 tăng từ 1.263 tỷ đồng lên hơn 2.632 tỷ đồng; lô 3-9 tăng từ khoảng 738 tỷ đồng lên gần 1.745 tỷ đồng.

Tp.HCM yêu cầu nhà đầu tư trúng đấu giá triển khai dự án đúng mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Việc điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất sau đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định; các nghĩa vụ tài chính phát sinh, nếu có, phải được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.