TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 từ 10,4% trở lên

Trong khuôn khổ hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã truyền đạt những nội dung trọng tâm trong dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; dự thảo quyết định của UBND TPHCM về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2027

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thành phố xác định năm 2026 là năm đặc biệt ý nghĩa, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, với sự chỉ đạo của Trung ương, sự sát sao của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng người dân, doanh nghiệp, kinh tế thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được truyền đạt những nội dung trọng tâm trong dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế như còn một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Thành phố xác định những tháng cuối năm phải tập trung nỗ lực cao hơn.

Về mục tiêu tổng quát năm 2027, dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là năm bứt phá, tạo đà cho cả nhiệm kỳ. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,4% trở lên.

Để đạt được mục tiêu này, TPHCM phải khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống như công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư công.

Mặt khác, nhanh chóng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển, logistic, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng các hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt, đường vành đai…

Về nhiệm vụ và giải pháp, dự thảo xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh đến các nhóm nhiệm vụ cốt lõi.

Đó là phấn đấu tăng trưởng 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố; đồng thời, chủ động điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.

Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm gắn với hiệu quả các dự án, công trình; phân bổ vốn theo kết quả đầu ra; kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt…

Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, xử lý nhà đất công dôi dư; tạo môi trường để cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.

Ngoài ra, tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược. Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả nền kinh tế nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

TP.HCM cũng tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh đối ngoại và nâng cao vị thế thành phố.