TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 trên 10,4%

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chiều 26/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã truyền đạt những nội dung trọng tâm trong dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, về triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Theo dự thảo quyết định của UBND TP.HCM về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2027, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá toàn diện với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,4% trở lên, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và cực tăng trưởng lớn của cả nước.

Huy động mọi nguồn lực phát triển đường sắt, đường vành đai, cảng biển

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trình bày Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định của UBND TP.HCM thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận định năm 2027 bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra áp lực lớn. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa và thực hiện quyết liệt các mục tiêu đề ra.

TP.HCM tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo mạnh mẽ các động lực mới từ Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống cảng biển, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song với duy trì tăng trưởng, TP.HCM chú trọng tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải. Tập trung đầu tư các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, hydrogen xanh, vật liệu mới và dược phẩm cao cấp.

Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai kết nối vùng và hệ thống cảng biển cửa ngõ quốc tế. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu Thành phố và mở rộng phủ sóng 5G, hướng tới thương mại hóa toàn diện.

Hạ tầng tại TP.HCM đang được huy động nhiều nguồn lực cho phát triển đồng bộ.

Về tài chính - ngân sách, TP.HCM sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu và chuyển giá, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả dự án.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ tập trung thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài theo hướng dài hạn, phát huy tối đa vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Công tác giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Thành phố đang và tiếp tục đẩy mạnh Đề án Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đồng thời nâng cao chất lượng y tế dự phòng và y tế cơ sở, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với nền tảng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, góp phần tổ chức thành công các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu thành chương trình, kế hoạch chi tiết, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Trở thành trung tâm hội tụ nhân tài

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đặt mục tiêu trở thành đô thị dẫn đầu cả nước và thuộc nhóm 5 đô thị hàng đầu khu vực ASEAN về thu hút nhân tài.

TP.HCM sẽ chuyển mạnh từ phương thức quản lý con người theo biên chế sang phát triển nhân tài.

Xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TP.HCM chuyển mạnh từ phương thức quản lý con người theo biên chế sang phát triển nhân tài, lấy sản phẩm, giá trị cống hiến và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu duy trì vị trí thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số thu hút và phát triển nhân tài; 100% nhiệm vụ thuộc danh mục thu hút được xác định rõ đầu mối, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá.

Tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành trung tâm hội tụ nhân tài tầm cỡ khu vực, có năng lực làm chủ công nghệ lõi và quản trị đô thị hiện đại.

Theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 105 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài, TP.HCM ưu tiên thu hút nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ; đổi mới tuyển chọn và trọng dụng; phát triển nguồn nhân lực kế cận; đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

Các lĩnh vực được ưu tiên thu hút nhân tài gồm trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ lượng tử, tài chính quốc tế, quản trị đô thị thông minh, y học chuyên sâu và công nghiệp văn hóa.

Trong giai đoạn đầu, TP.HCM sẽ đặt hàng trực tiếp các giải pháp nhằm giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, môi trường, y tế và quản trị đô thị.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương, thù lao linh hoạt theo sản phẩm; bảo đảm điều kiện về nhà ở, môi trường nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và phát triển nghề nghiệp cho nhân tài và gia đình.

Việc tuyển chọn, thu hút nhân lực chất lượng cao được đổi mới theo hướng mở rộng hình thức hợp đồng chuyên gia, tư vấn, biệt phái. Đồng thời thành lập hội đồng tư vấn độc lập để bảo đảm khách quan, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, nhân tài dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặc biệt, TP.HCM chú trọng mô hình “nhân tài dẫn dắt nhân tài”, tạo môi trường để thế hệ trẻ phát huy năng lực, cống hiến; cử nhân tài tiềm năng đi đào tạo, nghiên cứu tại các trung tâm uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời chuẩn hóa dữ liệu về nhân tài, kết nối liên thông với hệ thống quốc gia, tăng cường thu hút chuyên gia quốc tế và mạng lưới trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.