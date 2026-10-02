TP.HCM đặt mục tiêu khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Ngày 2/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (HURC) tổ chức buổi thông tin về tình hình triển khai các dự án metro.

Tại họp báo, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết thành phố xác định triển khai 8 dự án đường sắt đô thị ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có 4 dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM chia sẻ buổi cung cấp thông tin.

Các dự án đang được hoàn thiện nhiều nội dung từ phương án công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục liên quan.

Metro số 2 tăng tốc thi công tại nhiều nhà ga

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 11,3km, gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.

Dự án khởi công ngày 15/1 và ký hợp đồng EPC ngày 8/4. Sau gần 5 tháng, Tổng thầu EPC là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đang đẩy nhanh khảo sát, thiết kế, tổ chức giao thông và thi công tại hiện trường.

Công tác khảo sát địa chất được thực hiện từ ngày 22/1 đến 19/6, hoàn thành 506 lỗ khoan trên toàn tuyến, phục vụ các hạng mục gồm 11 nhà ga, đoạn thi công bằng máy đào hầm TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, ga trên cao, cầu cạn, đường dẫn vào depot và khu vực depot.

Trong tháng 9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phê duyệt thiết kế tường vây tại ga ST04 - Hòa Hưng và ST06 - Phạm Văn Hai. Trước đó, thiết kế tường vây tại ga ST05 - Lê Thị Riêng và ST10 - Phạm Văn Bạch cũng đã được phê duyệt.

Khu vực thi công tuyến metro số 2 tại ga Lê Thị Riêng.

Tại ga ST05 - Lê Thị Riêng, tường dẫn đã thi công 207/491,5m, đạt khoảng 42%; tường vây đạt 40/87 tấm, tương đương 45,97%.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục tập trung quản lý hợp đồng EPC, kiểm soát chất lượng, an toàn và tiến độ metro số 2; đẩy mạnh thi công tường dẫn, tường vây tại 6 ga ngầm. Các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và depot dự kiến được tổ chức thi công từ tháng 11. Ban cũng đặt mục tiêu hoàn thành phân luồng, tổ chức giao thông tại các nhà ga còn lại trong năm 2026 và đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt thiết kế các nhà ga, depot. Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM đầu tiên của metro số 2 dự kiến sẵn sàng vận hành và bắt đầu đào hầm vào tháng 10/2027. Đến tháng 3/2029, các nhà ga trên tuyến dự kiến hoàn thành kết cấu chính. Cuối năm 2029, tuyến chính và depot dự kiến hoàn thành lắp đặt đường ray. Đến cuối năm 2030, dự án dự kiến hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa metro số 2 vào vận hành khai thác thương mại.

Ga ST06 - Phạm Văn Hai đã đào tường dẫn 101,5/280m, đạt khoảng 37%. Ga ST09 - Bà Quẹo đạt 20/270m tường dẫn, tương đương khoảng 7,4%.

Tại ga ST10 - Phạm Văn Bạch, tường dẫn đã thi công 229/533m, đạt khoảng 43%, hoàn thành giai đoạn 1; tường vây đạt 27/88 tấm, khoảng 30,68%.

Đối với ga ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền, Tổng thầu EPC được cấp phép thi công từ ngày 12/9. Nhà thầu đang tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện để triển khai.

Song song thi công, công tác phân luồng, tổ chức giao thông, làm đường tạm và đường tránh cũng được triển khai tại các khu vực nhà ga.

Đến nay, việc phân luồng giao thông đã hoàn thành tại ST04 - Hòa Hưng, ST05 - Lê Thị Riêng, ST06 - Phạm Văn Hai, ST09 - Bà Quẹo và ST10 - Phạm Văn Bạch. Phương án phân luồng, rào chắn tại ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền đang được chuẩn bị, dự kiến triển khai từ ngày 10/10.

Đối với ST01 - Bến Thành, ST03 - Dân Chủ và ST08 - Nguyễn Hồng Đào, các phương án liên quan tiếp tục được hoàn thiện.

Tuyến metro số 2 đã hoàn thành 506 lỗ khoan khảo sát.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết việc mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được tổ chức theo điều kiện thực tế từng khu vực nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trên trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh.

Tổng thầu được yêu cầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7, phối hợp với lực lượng chức năng tại các giao lộ trọng điểm và theo dõi lưu lượng thực tế để điều chỉnh phương án khi cần.

Khởi công loạt dự án metro cuối năm 2026

Cùng với metro số 2, TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị khác.

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) dài khoảng 32,8km, từ Depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang hoàn thiện phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hồ sơ hướng tuyến và vị trí công trình.

TP.HCM phấn đấu khởi công 3 tuyến đường sắt đô thị cuối năm 2026.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM) dài khoảng 35km, từ ga S5 giao với tuyến số 1 đến ga Tao Đàn, kết nối với metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 6, Vành đai trong - giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài khoảng 23km, dự kiến kết nối khu vực nút giao Bà Quẹo với ga ST09 của metro số 2, đến khu vực ga Phú Hữu và dự kiến kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

TP.HCM đã gửi Bộ Xây dựng lấy ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Các tuyến này dự kiến được phê duyệt trong tháng 12/2026 và khởi công cuối năm 2026.

Ngoài các tuyến trên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ.

Hiện Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản kiến nghị nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm tăng khả năng kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.