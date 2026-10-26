TP.HCM đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15 - 20% nhu cầu đi lại vào năm 2030

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 585/KH-UBND phát động Phong trào thi đua "Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM" giai đoạn 2026 - 2030.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15 - 20% nhu cầu đi lại đô thị; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn triển khai phong trào thi đua; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Về chuyển đổi xanh, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội thành sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng số MultiGo. Mức độ hài lòng của hành khách đạt trên 85%, tỷ lệ chuyến xe xuất bến đúng giờ đạt trên 95%.

Để đạt các mục tiêu đề ra, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và các kênh thông tin cơ sở. Đồng thời, thành phố tổ chức các hoạt động trải nghiệm metro, xe buýt điện, ngày hội giao thông xanh và chiến dịch vận động cộng đồng thay đổi thói quen đi lại.

Hành khách sử dụng xe buýt miễn phí phải xác thực lượt đi từ ngày 1/10.

Thành phố cũng hướng dẫn người dân tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng MultiGo, thẻ vé điện tử liên thông và các hình thức vé định danh thông qua Căn cước công dân hoặc VNeID, tạo thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ vé.

Về hạ tầng và kết nối, thành phố định hướng tổ chức lại mạng lưới xe buýt, tăng cường kết nối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo. Mạng lưới xe buýt gom theo nhu cầu (DRT) được phát triển nhằm kết nối với buýt đường thủy và xe đạp công cộng. Qua đó, thành phố hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận phương tiện giao thông công cộng trong phạm vi đi bộ từ 300 - 500m.

Cùng với đó, thành phố tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt; cải thiện lối đi bộ, bổ sung nhà chờ và bố trí điểm đỗ xe cá nhân tại các đầu mối giao thông, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng phương tiện công cộng.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng được yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ, bảo đảm an toàn, đúng giờ, văn minh, thân thiện. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi sang phương tiện xanh, trang bị camera, thiết bị định vị GPS và đầu đọc vé điện tử.

Một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển hệ sinh thái vé thông minh liên thông giữa xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng. Nền tảng MultiGo được nâng cấp để hỗ trợ thanh toán, xác thực hành trình và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Thành phố khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số để tối ưu hóa mạng lưới tuyến, nâng cao hiệu quả điều hành phương tiện. Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích hợp tác với ngân hàng, ví điện tử và doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, tích điểm, giảm giá, qua đó thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng thường xuyên hơn.

Hằng năm, thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực và thành tích nổi bật trong công tác vận động, tổ chức triển khai và sử dụng phương tiện giao thông công cộng theo quy định.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến sơ kết vào quý II/2028 và tổng kết vào quý IV/2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến và nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phong trào; tổng hợp kết quả, tham mưu công tác khen thưởng và báo cáo UBND thành phố.