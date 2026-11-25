Chương trình "Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM 2026" tại đường đi bộ Nguyễn Huệ tối 22/11. Ảnh: Phương Lâm.

Tại Diễn đàn Quốc tế Phát triển Văn hóa và Bản quyền Việt Nam 2026 chiều 24/11 ở đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), lãnh đạo ngành văn hóa - xuất bản ở TP.HCM đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo vệ bản quyền. Các mục tiêu như mở rộng hợp tác đưa sách và những câu chuyện Việt Nam đến độc giả quốc tế cũng được nhấn mạnh.

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa toàn diện

Diễn đàn Diễn đàn Quốc tế Phát triển Văn hóa và Bản quyền Việt Nam 2026 đặt vấn đề phát triển văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo, bảo vệ bản quyền và đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Nói về ý nghĩa của diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết: “Diễn đàn quốc tế phát triển văn hóa và bản quyền Việt Nam mang một tầm vóc và tư duy đột phá: Chuyển dịch từ xúc tiến thương mại thuần túy sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa toàn diện, trong đó bản quyền và tài sản trí tuệ là "chìa khóa" cốt lõi để thương mại hóa sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Ông cho biết thành phố có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, với hơn 210.000 lao động. Ngành này đóng góp khoảng 5,7% GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, làm việc với các đơn vị trên địa bàn TP.HCM để kết nối và phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, TP.HCM định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đa cực, kết nối các không gian di sản, đô thị sáng tạo và những khu vực phát triển mới. Thành phố cũng xác định đổi mới cơ chế, thúc đẩy hợp tác công - tư và đầu tư hạ tầng là những điều kiện để phát triển lĩnh vực này.

Ông nhấn mạnh TP.HCM sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch hóa thị trường bản quyền. Theo ông, Thành phố sắp tới sẽ tập trung xây dựng bản đồ số di sản - văn hóa, phát triển bảo tàng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), số hóa toàn diện di sản và nghiên cứu hình thành Sàn giao dịch bản quyền tác phẩm nghệ thuật. Từ đây, hệ sinh thái sáng tạo trong và ngoài nước sẽ được kết nối chặt chẽ để bảo vệ quyền tác giả, định giá và giao dịch tài sản trí tuệ một cách chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhận định công nghiệp văn hóa cần được phát triển theo hướng tạo ra giá trị kinh tế từ tài nguyên văn hóa và sức sáng tạo. Trong đó, bản quyền và sở hữu trí tuệ giữ vai trò quan trọng để bảo vệ thành quả sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm văn hóa và mở rộng khả năng cạnh tranh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa tăng trưởng bình quân 12% mỗi năm, đóng góp 7,2% GRDP. Các lĩnh vực được chú trọng gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản.

Hợp tác đưa sách Việt đến nhiều không gian

Song song với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, TP.HCM thúc đẩy hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm đưa sách, tư liệu về thành phố và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần công chúng quốc tế.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM các ấn phẩm được chuyển ngữ có thể được giới thiệu tại phòng chờ sân bay, văn phòng và chi nhánh của hãng ở nước ngoài, khu vực phục vụ hành khách. Sở cũng đề xuất nghiên cứu khả năng đưa sách vào hệ thống giải trí trên chuyến bay và các kênh truyền thông của hãng.

Danh mục dự kiến gồm 5 ấn phẩm về lịch sử, di sản và hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn tiễn Người ra đi tìm đường cứu nước và Hành trình theo chân Bác qua sưu tập bưu ảnh. Các tác phẩm được đề xuất chuyển ngữ sang tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nga hoặc Hàn Quốc, tùy từng đầu sách.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ký kết hợp tác với các khách sạn cổ ở thành phố để phát triển văn hóa đọc. Ảnh: Phương Lâm.

Tháng 10, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030, hướng đến xây dựng thành phố sách và trung tâm xuất bản lớn của khu vực. Thành phố định hướng mở rộng không gian đọc đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, công viên, nhà ga, bến xe và cơ sở lưu trú du lịch; đồng thời phát triển thư viện thông minh, không gian đọc số, ứng dụng công nghệ để đưa sách đến gần hơn với nhiều nhóm công chúng.

Các đơn vị xuất bản, phát hành và thư viện tại TP.HCM cũng chủ động kết nối sách với du lịch, di sản và trải nghiệm cộng đồng. Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM đã hợp tác với các khách sạn như Continental, Grand Saigon để giới thiệu ấn phẩm văn hóa, lịch sử đến du khách.