TP.HCM đặt mục tiêu 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết doanh nghiệp

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ của AI).

Theo Quyết định số 6896/QĐ-UBND, TP.HCM xác định hợp tác xã nông nghiệp là hạt nhân của kinh tế nông thôn. Hoạt động này gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp sinh thái và hình thành đội ngũ nông dân thông minh.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, 30-35% hợp tác xã đang hoạt động hướng tới ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

TP.HCM định hướng phát triển hợp tác xã theo mô hình dịch vụ tổng hợp, gắn với vùng nguyên liệu tập trung và các khâu sản xuất, tiêu thụ. Hợp tác xã được hỗ trợ áp dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, sản xuất hữu cơ và mở rộng kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tín dụng.

Kế hoạch còn đặt mục tiêu phát triển mới 300 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã và 410 tổ hợp tác. Đến cuối năm 2030, thành phố phấn đấu có 1.670 hợp tác xã, 12 liên hiệp hợp tác xã, 1.890 tổ hợp tác đăng ký hoạt động và 102.400 thành viên hợp tác xã. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động loại khá, tốt dự kiến đạt từ 60% trở lên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến năm 2030. Ngành hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán, thương mại điện tử, kết nối thị trường và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Thành phố nghiên cứu chính sách sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp đã quy hoạch cho mục đích khác nhưng chưa triển khai dự án. Định hướng sử dụng tạm thời, đa mục đích nhằm hạn chế tình trạng đất bỏ hoang, lãng phí.

Về nguồn lực, TP.HCM phấn đấu nâng vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã lên xấp xỉ 2.000 tỷ đồng vào năm 2030; nghiên cứu mở thêm chi nhánh tại các phường, xã mới, đặc biệt ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Kế hoạch yêu cầu xử lý dứt điểm hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể; rà soát khả năng chuyển giao công trình, hạ tầng công dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các tổ chức kinh tế tập thể quản lý, sử dụng theo quy định.