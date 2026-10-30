TP.HCM dành hơn 16 tỷ đồng/năm hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài

Hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa học

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua, đối tượng được hỗ trợ là người lao động thường trú tại TP.HCM thuộc 7 nhóm: người có công với cách mạng và thân nhân; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có đất thu hồi thuộc diện được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định pháp luật về đất đai.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI.

Các nhóm còn lại gồm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Đối với người lao động thuộc diện thụ hưởng, mức hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tính theo học phí thực tế của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, có chứng từ hợp pháp nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa học.

TP.HCM hỗ trợ đến 4,5 triệu đồng học nghề cho lao động đi nước ngoài.

Riêng người lao động tham gia chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài được hỗ trợ 70% chi phí khóa học, nhưng không vượt mức tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài và trở về nước, người lao động thuộc các nhóm đối tượng trên tiếp tục được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa học.

Hơn 16,3 tỷ đồng dự kiến mỗi năm

Theo UBND TP.HCM, việc hỗ trợ xuất phát từ thực tế chi phí đào tạo nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài còn khá cao.

Qua khảo sát, tiếp nhận phản hồi từ 20 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chi phí đào tạo nghề dao động từ 2-10 triệu đồng/khóa, trung bình khoảng 6 triệu đồng/người/khóa.

Trong khi đó, để tham gia thị trường lao động nước ngoài, người lao động còn phải chuẩn bị nhiều khoản chi phí khác như học ngoại ngữ, khám sức khỏe, dịch vụ và sinh hoạt. Những khoản này tạo áp lực đối với một bộ phận lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Các đại biểu thảo luận bên lề kỳ họp.

Đối với lao động sau khi trở về nước, một bộ phận chưa có định hướng tìm việc hoặc kỹ năng nghề chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng trong nước. Vì vậy, việc tiếp tục hỗ trợ đào tạo được kỳ vọng giúp họ bổ sung kỹ năng, tăng cơ hội tìm việc và ổn định cuộc sống.

Số liệu rà soát cho thấy, giai đoạn 2023-2025, TP.HCM có 5.786 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, năm 2023 có 2.514 người, năm 2024 có 1.455 người và năm 2025 có 1.817 người.

Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 16,353 tỷ đồng/năm. Trong đó, hỗ trợ đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước, mỗi nội dung dự kiến 8,1765 tỷ đồng/năm.

Dự toán được xây dựng trên cơ sở số lượng 1.817 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2025 và mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.