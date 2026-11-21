UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã năm 2026. Hoạt động này nhằm thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

TP.HCM triển khai đánh giá cải cách hành chính năm 2026 tại các sở, ngành và UBND cấp xã.

Theo phân công, Hội đồng sẽ xem xét kết quả tự đánh giá trên cơ sở tài liệu, dữ liệu chứng minh được cập nhật trên phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính của Thành phố và kết quả theo dõi, quản lý của các cơ quan đầu mối. Việc thẩm định phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch, làm rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung đánh giá tập trung vào nhiều lĩnh vực như cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các thành viên Hội đồng được phân công phụ trách từng lĩnh vực để tổ chức thẩm định, đối chiếu kết quả và tổng hợp các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, bên cạnh việc kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quá trình đánh giá còn có khảo sát đối với nhóm lãnh đạo, quản lý và khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức. Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ phục vụ việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và xác định chỉ số hài lòng.

Chất lượng giải quyết thủ tục và mức độ hài lòng của người dân là những tiêu chí quan trọng trong đánh giá cải cách hành chính.

Việc đưa kết quả khảo sát mức độ hài lòng vào quá trình đánh giá góp phần bổ sung góc nhìn từ người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Qua đó, kết quả cải cách hành chính không chỉ được xem xét trên báo cáo và hồ sơ nội bộ mà còn có thêm căn cứ phản ánh trải nghiệm thực tế của các đối tượng thụ hưởng dịch vụ công.

Đối với TP.HCM, việc đánh giá cải cách hành chính tại UBND cấp xã có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cấp xã là nơi trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục, công việc gắn với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp cơ sở là một trong những cơ sở để nhận diện những mặt làm được, hạn chế cần khắc phục trong quá trình vận hành bộ máy.

Sau khi hoàn tất thẩm định, Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 29/6/2026, trên cơ sở Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 3/7/2026 và được kiện toàn theo Quyết định số 7590/QĐ-UBND ngày 14/11/2026. Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch thường trực là Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở TP.HCM.

Tại TP.HCM, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP ghi nhận những chuyển biến trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế tại phường Sài Gòn, Trung tâm Phục vụ hành chính công bình quân tiếp nhận khoảng 235 lượt giao dịch mỗi ngày. Địa phương triển khai mô hình "10 bản chứng thực, 15 phút trả", giúp giảm 40-50% thời gian chờ đối với hồ sơ có nhiều bản. Trong khi đó, phường Phú Nhuận tập trung hoàn thiện quy trình quản trị, nâng cao chất lượng cán bộ và hạ tầng số.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, áp lực công việc, nhân lực và yêu cầu liên thông dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra. Theo Sở Nội vụ TP.HCM, nhiều địa phương còn gặp khó khăn về biên chế, nhân lực chuyên môn và sự đồng bộ giữa các hệ thống phần mềm.

Để tháo gỡ, thành phố tiếp tục rà soát cơ chế phân cấp, phân quyền, điều chỉnh nhân lực theo đặc thù địa bàn, tăng cường công chức chuyên môn về cơ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây cũng là những nội dung cần được nhìn nhận thông qua đánh giá cải cách hành chính năm 2026, nhất là hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.