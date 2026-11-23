Chiều 23/11, tại TP.HCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức chương trình "Họp mặt tặng quà cho công nhân, người lao động Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027". Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn thành phố, hướng đến đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM thông tin về kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, chăm lo Tết là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn dịp cuối năm. Với phương châm chủ động, thiết thực, kịp thời và đúng đối tượng, các hoạt động được triển khai từ sớm nhằm giúp người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và có điều kiện sum họp cùng gia đình.

Theo ông Quang, dịp Tết năm nay, Công đoàn Thành phố tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch, mức thưởng, thời gian chi trả thưởng Tết và lịch nghỉ để công nhân chủ động sắp xếp.

Đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “Họp mặt tặng quà cho công nhân, người lao động Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 chiều 23/11.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Công đoàn cũng vận động các doanh nghiệp có điều kiện xem xét chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần thưởng Tết trong tháng 11, tháng 12, giúp người lao động có thêm kinh phí mua sắm và đặt vé về quê.

Về chăm lo vật chất, LĐLĐ TP.HCM dự kiến trao 370.000 phần quà Tết, hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu, máy bay cho người lao động về quê đón Tết. Thành phố cũng tổ chức 6 phiên chợ Tết, dự kiến phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tạo điều kiện mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá phù hợp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao biểu trưng vé máy bay, tàu xe cho đoàn viên, người lao động.

Đối với đời sống tinh thần và sức khỏe, Công đoàn Thành phố tiếp tục tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" dành cho người lao động ở lại thành phố; triển khai chương trình "Tự hào công dân Thành phố Bác" cho 10.000 công nhân không về quê, với các hoạt động tham quan di tích, cảnh quan của thành phố.

Ngoài ra, hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại sẽ được quan tâm thông qua chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Các cấp Công đoàn được yêu cầu rà soát, ưu tiên hỗ trợ người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm việc chăm lo công khai, đúng đối tượng và kịp thời.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, tổ chức Công đoàn đề nghị doanh nghiệp quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; phối hợp tổ chức các chương trình chăm lo Tết, tạo điều kiện để công nhân về quê và trở lại làm việc an toàn, thuận lợi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại chương trình.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, LĐLĐ TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 400.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, chưa kể các hoạt động chăm lo ở cấp cơ sở. Sau sắp xếp, Công đoàn TP.HCM hiện quản lý khoảng 2,4 triệu đoàn viên.

Với địa bàn rộng và lực lượng lao động đa dạng, công tác chăm lo đòi hỏi sự chủ động, sâu sát cơ sở và phối hợp đồng bộ giữa các cấp Công đoàn.

LĐLĐ TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện rà soát, xét chọn đều được tiếp cận ít nhất một hình thức chăm lo phù hợp.