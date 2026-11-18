Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B đã phát hiện, quy tập 306 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 71 bộ có di vật đi kèm.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.037 hài cốt liệt sĩ tại đây. Trong số này, có 1.004 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Tổng cộng có 378 bộ hài cốt được tìm thấy kèm di vật.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai, với quyết tâm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.