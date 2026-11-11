TP.HCM: Đã quy tập hơn 280 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2

Thông tin trên được Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết vào chiều ngày 11.11 khi thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 630m3 đất. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 281 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 64 bộ có di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch trong tháng 11 này, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng.

TP.HCM đã quy tập được thêm 281 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.012 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

Các lực lượng vẫn miệt mài đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 979 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.