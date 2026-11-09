TP.HCM: Đã quy tập hơn 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 9.11, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B. Mở rộng phạm vi quy tập, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 620m³ đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 9.11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập được thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo

Kết quả tìm kiếm trong ngày 9.11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập được thêm 06 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 02 bộ có di vật kèm theo. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.005 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

Cụ thể gồm 972 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm ca

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.