TP.HCM:Đã quy tập được 810 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 22.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 600m³.

Ngày 22.10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả trong ngày 22.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 79 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 21 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả trong ngày 22.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày 22.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 328 bộ có di vật kèm theo.

Các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 777 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.