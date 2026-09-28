TP.HCM: Đã quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 28.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 khu A, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B.

Ngày 28.9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 khu A, Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất; phát hiện, quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2 khu A.

Kết quả tìm kiếm ngày 28.9, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay (28.9), các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 28.9, TP.HCM đã phát hiện, quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 viếng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 633 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: