TP.HCM: Đã quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 14/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đang tích cực tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày 13/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/9/2026, các lực lượng đã phát hiện và quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 bộ có di vật.

Trong tổng số trên, có 599 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa ra Hà Nội giám định ADN.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương đang tích cực triển khai tìm kiếm, quy tập, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng chưa có đầy đủ thông tin.

Ngày 11/9 vừa qua, tại Ga Quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN.

Trong số này có 4.651 mẫu từ thành phố Đồng Nai, 5.287 mẫu từ tỉnh Tây Ninh và 3.625 mẫu từ tỉnh Lâm Đồng. Các mẫu được bàn giao cho các đơn vị chuyên môn để phân tích, đối chiếu, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, ngày 21/8, một chuyến bay đặc biệt đã vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự CASA C-295 để phục vụ giám định ADN.

Việc đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN đang được các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi và quê hương.