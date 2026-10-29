TP.HCM đã di dời 828 hộ dân tại 16 chung cư cấp D

Chiều 29/10, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Vũ Anh Dũng - Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tiến độ xử lý các chung cư cấp D, việc bố trí tạm cư cho người dân và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn.

Chưa ghi nhận trường hợp nào phải tháo dỡ khẩn cấp

Theo ông Vũ Anh Dũng, sau khi rà soát, kiểm định lại các chung cư, hoàn thành trong tháng 10/2026, TP.HCM xác định có 64 chung cư thuộc diện phải di dời, tháo dỡ, với tổng cộng 8.577 căn hộ. Kết quả kiểm định hiện chưa ghi nhận trường hợp nào phải tháo dỡ khẩn cấp.

Đối với nhóm 16 chung cư đã có kết quả kiểm định cấp D từ năm 2017, thành phố đã di dời 828/1.194 hộ dân. Trong đó, 12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ; 2 chung cư đang tiếp tục di dời 220/367 hộ; 2 chung cư còn lại với 219 hộ chưa thực hiện di dời.

Về phương án tạm cư, thành phố đã phân bổ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để UBND các phường tổ chức di dời, bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân tại những chung cư chưa có chủ đầu tư.

Ông Vũ Anh Dũng - Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo.

Đối với các chung cư đã có chủ đầu tư, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí tạm cư và tổ chức di dời người sở hữu, người sử dụng chung cư theo quy định.

Trường hợp quỹ nhà thuộc tài sản công không đáp ứng nhu cầu tạm cư, tái định cư, UBND các phường nghiên cứu phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các hộ dân theo quy định hiện hành.

Đối với những chung cư chưa di dời hết người dân, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP.HCM chỉ đạo các phường khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư, chủ động phương án di dời và thông báo kết luận kiểm định đến các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành chung cư.

Các địa phương cũng được yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra việc lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại khu vực có kết cấu hư hỏng nặng; thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian chờ phá dỡ, cải tạo hoặc xây dựng lại chung cư.

Chung cư Vĩnh Hội đang triển khai di dời

Đối với chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội, Sở Xây dựng cho biết, công tác di dời, bố trí tạm cư đang được triển khai song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đây là cơ sở để tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công khai thông tin mời gọi nhà đầu tư tham gia.

Theo phương án được UBND Quận 4 (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND-TH ngày 6/3/2025, có 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho các hộ dân thuộc diện di dời tại chung cư này.

Người dân tạm cư không phải trả tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành nhưng phải thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng riêng căn hộ như tiền điện, tiền nước và tiền vệ sinh.

Đối với cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND về kinh phí hạ tầng kỹ thuật và di dời, Sở Xây dựng cho biết, chung cư Vĩnh Hội hiện chưa có chủ đầu tư. Khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án sẽ được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này.

Về lộ trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Sở Xây dựng đã trình UBND TP.HCM kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026-2030.

Chung cư Vĩnh Hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư được xây dựng trước năm 1975 và giai đoạn 1975-1994. Công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố các chung cư không thuộc diện phá dỡ dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đối với 64 chung cư, gồm 106 lô thuộc diện phá dỡ được xác định qua đợt kiểm định năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác đầu tư, cải tạo, xây dựng lại từ nay đến năm 2030.

Riêng 11 dự án đã có chủ đầu tư, trong đó 8 chủ đầu tư đang triển khai thủ tục đầu tư tại 8 phường, mục tiêu hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại là năm 2028.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng nghiên cứu dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM, trong đó đề xuất các cơ chế vượt trội so với quy định hiện hành của Luật Nhà ở.

Nội dung đã được UBND Thành phố thông qua và trình HĐND Thành phố xem xét. Do có nhiều chính sách mới cần được rà soát, đánh giá kỹ, dự thảo được chuyển sang kỳ họp tháng 12/2026.

Theo Sở Xây dựng, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được kỳ vọng tạo đột phá, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.