Tổ Công tác 1645 của TP HCM duyệt cấp sổ hồng cho 750 căn tại dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và 495 căn hộ thuộc dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh. Đây là các hồ sơ nằm trong quá trình thành phố tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

TP HCM đã cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà từ đầu năm 2026. Ảnh: ẢNH: TÒNG TRANG.

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân nằm tại số 2 đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận, do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 10.962 m2, quy mô 776 căn.

Trong đợt này, 750 căn đủ điều kiện cấp sổ hồng, gồm 657 căn nhà ở xã hội và 93 căn thương mại thuộc khối nhà cao tầng. Công trình có 19 tầng nổi, một tầng hầm, đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Riêng 26 căn thấp tầng chưa hoàn công nên chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Tại dự án khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư ở số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, 495 căn hộ được ưu tiên giải quyết cấp sổ hồng. Dự án do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dự án có sự điều chỉnh quy mô từ 288 lên 495 căn hộ, cùng 388 căn thương mại, làm thay đổi hệ số và cơ cấu sử dụng đất. Vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh, hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch và giữ lại diện tích thương mại để bảo đảm nghĩa vụ tài chính.

Theo số liệu của Tổ Công tác 1645, tính đến ngày 21/9, TP HCM đã giải quyết 57.149 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án nhà ở thương mại. Trong số này, 43.200 căn đã được cấp sổ hồng; các hồ sơ còn lại đang chờ người mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Kết quả trên tương đương 84% kế hoạch giải quyết 68.000 hồ sơ trong năm 2026. Riêng số hồ sơ chờ người mua nộp lệ phí trước bạ là 13.949 trường hợp.

Trong năm 2025, thành phố đã cấp sổ hồng cho 55.303 căn nhà, thu hơn 3.000 tỷ đồng lệ phí trước bạ. Tính chung hai giai đoạn, số căn nhà được cấp giấy chứng nhận đạt 98.503 căn.

Theo thống kê về tiến độ tháo gỡ vướng mắc, TP HCM đã xử lý 349 dự án, tương ứng 221.611 căn nhà đủ điều kiện giải quyết cấp sổ hồng. Tuy nhiên, vẫn còn 123.108 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Nhiều dự án còn vướng thủ tục

Quá trình cấp sổ hồng tại TP HCM vẫn gặp khó khăn do một số nguyên nhân liên quan đến hệ thống quản lý dữ liệu đất đai, nghĩa vụ tài chính và việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án.

Hệ thống phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai VBDLIS chưa hoàn tất hợp đồng vận hành, gây hạn chế trong công tác quản lý và kết nối dữ liệu. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa bàn giao hạ tầng, chưa chốt phương án điều tiết 20% quỹ nhà ở xã hội hoặc còn nợ 2% phí bảo trì của ban quản trị chung cư.

Một số hồ sơ chưa thể xử lý do chủ đầu tư mất liên lạc hoặc không hợp tác với cơ quan chức năng. Các trường hợp được nêu gồm chung cư Khang Gia tại quận Gò Vấp cũ, dự án của Công ty Nhật Hoàng tại phường Trường Thạnh và dự án của Công ty Thương mại 12 tại phường Hiệp Thành.

Trong ba tháng cuối năm, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 20 dự án còn lại, với khoảng 6.950 căn nhà. Cơ quan chức năng đồng thời rà soát pháp lý 14 dự án bất động sản thuộc các loại hình mới tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, phân loại các dự án tồn đọng được người dân phản ánh để có hướng xử lý.

Việc tiếp tục giải quyết các hồ sơ còn vướng mắc được đặt ra nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, nhất là tại những dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Video: TPHCM phấn đấu cấp sổ hồng cho 68.000 bất động sản trong năm 2026. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng.