TP.HCM: Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5,7% GRDP

Chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc - rối "Mơ Show" của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM đã thu hút hàng chục ngàn khán giả

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ VHTTDL về kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP và Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2026. Báo cáo cho thấy Thành phố đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo gắn với du lịch, hạ tầng văn hóa và các hoạt động kinh tế sự kiện.

Theo báo cáo, toàn Thành phố hiện có khoảng 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 97.000 lao động. Tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này đạt khoảng 14%/năm, đóng góp khoảng 5,7% GRDP. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đóng góp GRDP lên 7-7,2% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, TP.HCM đang rà soát, cập nhật Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự kiến hoàn tất trong tháng 12.2026.

Báo cáo chuyên đề về hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đã xác định 4 ngành mũi nhọn tạo đột phá gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và trò chơi điện tử, gắn với 3 cụm không gian phát triển liên ngành: sản xuất nội dung; sự kiện - trình diễn; sáng tạo - giao dịch tài sản số.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Thành phố đã hoàn thành bước nghiên cứu ban đầu, xây dựng dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nền tảng số âm nhạc TP.HCM định hướng xây dựng Bảo tàng số Âm nhạc Việt Nam tại TP.HCM” và dự thảo kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2028.

Về điện ảnh và không gian sáng tạo, TP.HCM định hướng nghiên cứu quy hoạch tổ hợp phim trường quốc tế quy mô từ 100 - 150ha theo tinh thần Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU, từng bước hình thành cụm không gian công nghiệp điện ảnh gắn với du lịch.

Các phương án được xem xét không theo hướng xây dựng đơn thuần một cụm trường quay mà định hướng hình thành tổ hợp phim trường quốc tế gắn với phát triển du lịch và công nghiệp sáng tạo, phục vụ sản xuất điện ảnh, truyền hình, OTT, quảng cáo, nội dung số, hậu kỳ, đào tạo nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Một chương trình biểu diễn âm nhạc tại trung tâm thành phố

Thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn và chuyên gia Ấn Độ xây dựng “Báo cáo đề xuất nghiên cứu xây dựng một tổ hợp phim trường quốc tế gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo của TP.HCM” trên cơ sở tham chiếu phim trường Ramoji - một trong những phim trường hàng đầu của thế giới.

Đây là sản phẩm nghiên cứu căn bản có tính chất định hướng, làm cơ sở để Thành phố xem xét lựa chọn địa điểm, quy mô, mô hình đầu tư và phương thức huy động nguồn lực. Cùng với đó, Thành phố tiếp tục vận hành bộ nhận diện “TP.HCM - Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh”, nghiên cứu đề xuất Trung tâm Phát triển Điện ảnh và Công viên Điện ảnh tại khu vực trung tâm hoặc bờ sông Sài Gòn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ tiếp tục được khai thác với các chương trình kết hợp công nghệ hiện đại. Theo đó, xiếc – rối “Mơ Show” đã phục vụ hơn 17.800 lượt khách. Thành phố đồng thời nghiên cứu khai thác không gian 300 chỗ tại rạp theo mô hình sân khấu chuyên đề, sân khấu dùng chung.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị nghệ thuật, sân khấu ngoài công lập khảo sát Rạp Kim Châu để định hướng tổ chức các chương trình nghệ thuật

Đầu tháng 9.2026, đại diện các đơn vị nghệ thuật, sân khấu ngoài công lập, nghệ sĩ và cơ quan báo chí đã khảo sát Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Rạp Kim Châu. Qua đó, Thành phố định hướng tổ chức luân phiên các chương trình, vở diễn của các đơn vị và thương hiệu sân khấu, ưu tiên tác phẩm về lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng và chương trình thiếu nhi.

Về hạ tầng thiết chế văn hóa trọng điểm, Thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn, như Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (đã thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô 6.856 tỉ đồng); Bảo tàng TP.HCM; Trung tâm Nghệ thuật truyền thống TP.HCM; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ; Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc tế Rạch Chiếc.

Kinh tế sự kiện được Thành phố xác định là một hướng khai thác trong phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 đạt hơn 22 triệu lượt tiếp cận trên không gian số.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác và Quốc khánh 2.9 thu hút khoảng 1,7 triệu lượt khách, doanh thu ước 4.900 tỉ đồng. Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) kết nối hơn 21.000 cuộc giao thương quốc tế.