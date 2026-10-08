TP HCM công khai loạt căn hộ đã bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng TP HCM vừa công khai thông tin về việc Công ty TNHH CapitaLand Thanh Niên ký hợp đồng mua bán nhà ở cho cá nhân nước ngoài tại dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ Sensation, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh.

Theo thông tin được công bố, trong đợt đầu, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 57 căn hộ cho cá nhân nước ngoài. Lũy kế đến nay, số căn hộ CapitaLand Thanh Niên bán cho khách ngoại là 57 căn, trên tổng số 81 căn hộ được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án.

Như vậy, chủ đầu tư đã sử dụng khoảng 70% hạn mức căn hộ được phép bán cho khách ngoại tại dự án Sensation.

Theo văn bản của Sở Xây dựng TP HCM, xác định CapitaLand Thanh Niên vẫn đảm bảo việc bán nhà đúng số lượng theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã công bố. Đồng thời, chủ đầu tư phải đảm bảo việc bán nhà đúng đối tượng và đúng điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài.

Vừa qua, một số dự án cũng được Sở Xây dựng công khai thông tin về số lượng nhà ở đã ký hợp đồng mua bán với cá nhân nước ngoài trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, cơ quan này công bố thông tin chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở cho cá nhân nước ngoài tại chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường - Block Sky.A, phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Cùng thời gian, Sở này cũng thông tin được công bố tại Dự án cao ốc phức hợp - căn hộ chung cư Hoàng Kim Thế Gia, số 31 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông đã đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã công khai phụ lục thông tin về việc bán nhà cho cá nhân nước ngoài tại dự án Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng - Midtown và dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z2, số 02 đường 60-TML, phường Cát Lái.

Theo tìm hiểu, trước đó, UBND TP HCM đã công bố đợt 11 về danh sách các dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tính đến tháng 8/2026, toàn thành phố có 148 dự án nhà ở thương mại được phép bán nhà cho khách hàng quốc tế.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng phải tuân thủ giới hạn về số lượng. Đối với căn hộ chung cư, tổng số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một khu vực có quy mô dân số tương đương một đơn vị hành chính cấp phường không quá 250 căn.