TP.HCM công bố thêm 2 dự án nhà ở người nước ngoài được phép sở hữu

Dự án EcoXuân Lái Thiêu. (Ảnh: batdongsan.com.vn)

Theo danh mục được UBND TP.HCM công bố trong đợt 14, hai dự án nhà ở được bổ sung gồm dự án EcoXuân Lái Thiêu và dự án Đầu tư xây dựng Khu căn hộ, thương mại, văn phòng hạnh phúc Lái Thiêu (Happy One Lái Thiêu Complex Building).

Cụ thể, dự án EcoXuân Lái Thiêu do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Lái Thiêu, TP.HCM. Dự án có diện tích khu đất 109.685 m².

Dự án thứ hai là Happy One Lái Thiêu Complex Building, do Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Toàn làm chủ đầu tư, nằm trên đường Lái Thiêu 14, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM. Diện tích khu đất của dự án là 10.581,6 m².

Theo UBND TP.HCM, việc công bố danh mục được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. Sau khi danh mục được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP, Sở Xây dựng có trách nhiệm công khai thông tin về hai dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của nghị định này.

Việc công bố danh mục nhằm xác định các dự án nhà ở thuộc khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật. Đây là căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện công khai thông tin, đồng thời giúp người nước ngoài có nhu cầu mua nhà ở tiếp cận danh sách dự án đủ điều kiện theo quy định.