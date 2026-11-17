Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050 xác định 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, hướng tới đô thị toàn cầu với tầm nhìn 100 năm - Ảnh: Sở du lịch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa công bố hồ sơ Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng tổ chức không gian phát triển, phân bố dân cư, đầu tư hạ tầng và khai thác các tiềm năng, lợi thế của thành phố trong dài hạn.

Việc công bố hồ sơ được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM thông qua quy hoạch và Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể. Bộ tài liệu phục vụ công bố quy hoạch được Sở Quy hoạch - Kiến trúc đăng tải từ ngày 13/11/2026.

Phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm với 5 cực động lực

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM, với diện tích khoảng 6.772,59 km², gồm 168 đơn vị hành chính. Thành phố định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng và khắc phục những bất cập về kết nối, chồng lấn chức năng cũng như chất lượng đô thị.

Điểm đáng chú ý là mô hình phát triển được tổ chức thành 5 cực động lực, mỗi khu vực đảm nhận những chức năng và vai trò riêng. Trong đó, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm được xác định là cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế. Phía Đông tập trung phát triển đổi mới sáng tạo; phía Bắc phát triển công nghiệp và logistics; phía Nam gắn với cảng biển, thương mại tự do và công nghiệp năng lượng; phía Tây định hướng phát triển đô thị, giáo dục và y tế.

Bên cạnh 5 cực động lực, quy hoạch xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Việc tổ chức các cực động lực và trung tâm vệ tinh nhằm hình thành mạng lưới không gian phát triển có tính liên kết, phân bổ các chức năng đô thị, kinh tế và dịch vụ trên phạm vi toàn thành phố, thay vì tập trung quá lớn vào khu vực trung tâm hiện hữu.

Về quy mô dân số, thành phố dự báo đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050. Đây là những cơ sở quan trọng để tính toán nhu cầu sử dụng đất, phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ đô thị trong tương lai.

Một định hướng đáng chú ý khác là tổ chức không gian đô thị theo ba chiều, gồm không gian mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao. Cách tiếp cận này hướng tới khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu của một đô thị có quy mô dân số lớn.

Hướng tới trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của châu Á

Quy hoạch xác định quan điểm phát triển TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, hiện đại, thông minh, năng động và sáng tạo; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội và cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Thành phố đồng thời chú trọng phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, bản sắc nghĩa tình và tinh thần tự lực, tự cường.

Một trong những định hướng quan trọng là đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển và mô hình tăng trưởng. Thành phố chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào vốn, đất đai, lao động và các nguồn lực sẵn có sang dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực.

Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu phát triển hệ sinh thái liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa. Cùng với đó là thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Thành phố định hướng phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; nghiên cứu các cơ chế mở, linh hoạt, có tính cạnh tranh quốc tế theo thẩm quyền để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc hiện đại hóa quản trị đô thị, tạo môi trường ổn định, minh bạch, thuận lợi cho đầu tư và sáng tạo cũng được đặt ra cùng với nhiệm vụ phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và logistics.

Về hạ tầng, quy hoạch nhấn mạnh phát triển đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông công cộng, hạ tầng số và dữ liệu; khai thác các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp với sức chịu tải của môi trường. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trật tự, an toàn xã hội và hội nhập quốc tế.

Lộ trình phát triển thành phố được xác định qua ba giai đoạn lớn

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Thành phố hướng tới vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Thành phố hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng và nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, tầm nhìn phát triển là xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu định lượng trong thời kỳ 2025 - 2050 được xác định đến năm 2050. Những định hướng sau năm 2050 là tầm nhìn chiến lược dài hạn, phục vụ nghiên cứu, dự trữ không gian và chuẩn bị các điều kiện phát triển, không thay thế các mục tiêu, chỉ tiêu của thời kỳ quy hoạch.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đây là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển tổng thể thành các phương án tổ chức không gian, sử dụng đất và đầu tư hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai trên toàn địa bàn thành phố.

Toàn bộ hồ sơ quy hoạch được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và tại các xã, phường, đặc khu để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận, tra cứu thông tin.

Với tầm nhìn 100 năm, quy hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành "Đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới". Đây không chỉ là định hướng tổ chức không gian đô thị mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong dài hạn.