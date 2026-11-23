Tầm nhìn 100 năm,TP.HCM trở thành siêu đô thị đa cực, thông minh, đáng sống và ngang tầm các trung tâm hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa

Cột mốc pháp lý và lộ trình vươn tầm toàn cầu

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND (ngày 31/10/2026) và cụ thể hóa tinh thần Kết luận số 112-KL/TW (ngày 5/11/2026) của Bộ Chính trị. Đồ án được thể hiện chi tiết qua hệ thống 26 bản vẽ, sơ đồ chiến lược, xác lập lộ trình phát triển rõ ràng qua 3 giai đoạn đột phá:

Đến năm 2030: Là đô thị loại đặc biệt, văn minh, hiện đại, có vị trí nổi trội tại Đông Nam Á; lọt vào top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045: Trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và tầm nhìn 100 năm: Vươn mình thành đô thị toàn cầu, thông minh, phát triển toàn diện, ngang tầm các siêu đô thị hàng đầu thế giới với sức hút mạnh mẽ đối với nhân tài và dòng vốn quốc tế.

Tái cấu trúc không gian: "5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh"

Điểm nhấn cốt lõi của quy hoạch là phá vỡ cấu trúc đô thị đơn tâm truyền thống để chuyển sang mô hình "siêu đô thị" đa cực, đa tâm, tích hợp không gian liên kết vùng sâu rộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số dựa trên 10 nhóm ngành ưu tiên và 4 trụ cột (đổi mới sáng tạo cốt lõi, công nghệ đột phá, hạ tầng chiến lược, dịch vụ hiện đại), bản quy hoạch đưa ra các thông số kỹ thuật mang tính bước ngoặt:

Phân bổ quỹ đất cân bằng: Toàn thành phố quy hoạch 33 khu vực đô thị với tổng diện tích khoảng 341.737 ha (chiếm 50,46% diện tích tự nhiên) để lập quy hoạch phân khu; khu vực nông thôn giữ tỷ lệ tương đương với 335.522 ha (chiếm 49,54%) nhằm bảo đảm hành lang xanh và khả năng chống chịu khí hậu.

Khai thác không gian đô thị đa tầng: Lần đầu tiên quy hoạch tích hợp đồng bộ không gian ngầm, mặt đất và không gian tầm cao. Đáng chú ý, không gian tầm thấp dưới 3.000m được định hướng khai thác cho hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV, drone) phục vụ logistics, vận chuyển hàng hóa và quản lý đô thị thông minh; tầng trên 3.000m phục vụ hàng không dân dụng và quốc phòng - an ninh.

Mạng lưới giao thông đa phương thức & TOD: Lấy giao thông công cộng sức chở lớn (đường sắt đô thị) làm xương sống phát triển đô thị theo mô hình TOD. Hoàn thiện khép kín Vành đai 2, thông suốt Vành đai 3, đẩy mạnh Vành đai 4 cùng định hướng dài hạn Vành đai 4,5 và Vành đai 5. Đặc biệt, dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp sẽ thay thế phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp khu vực biển phía Nam vào mạng lưới trung tâm.

Ngay sau lễ công bố, triển lãm trưng bày 26 bản vẽ, sa bàn mô hình và bản đồ số tương tác chính thức mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp tham quan, tra cứu trong vòng 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (phường An Khánh). Thành phố đặt mốc hoàn tất cập nhật toàn bộ hồ sơ, bản đồ số trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027 để sớm đưa các siêu dự án vào triển khai thực tế.