Tp.HCM hướng tới trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á

Sáng 23/11, UBND Tp.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Tp.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Quốc Phong cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố bước vào một không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, hội tụ nhiều lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Quốc Phong.

Không gian mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải có một tầm nhìn thống nhất, đủ dài hạn để phát huy sức mạnh tổng hợp, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ nhất.

Theo ông Lê Quốc Phong, quy hoạch tổng thể không chỉ định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà còn xác lập không gian hạ tầng, quốc phòng, an ninh, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Cụ thể, đến năm 2030, Tp.HCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Xa hơn, đến năm 2075 và các giai đoạn tiếp theo, Tp.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển quốc tế.

Để cụ thể hóa tầm nhìn này, quy hoạch xác lập cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Các vùng quản trị được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn, không phải đơn vị hành chính và không làm phát sinh thêm cấp trung gian.

Quy hoạch xác lập cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Cùng với việc tổ chức lại không gian, thành phố định hướng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển, lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển.

Từ định hướng này, việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM được xem là một trong những cấu phần quan trọng nhằm tăng cường khả năng kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế thành phố trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Quốc Phong cho biết thành phố sẽ khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch, rà soát và điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội triển khai những công trình hạ tầng chiến lược và các cực động lực phát triển.

Với tầm nhìn 100 năm, Tp.HCM đang đặt ra mục tiêu phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ một đô thị lớn trong nước, hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế. Những động thái mở rộng hệ sinh thái VIFC-HCMC cho thấy nỗ lực cụ thể hóa tham vọng này thông qua kết nối nguồn vốn và phát triển các dịch vụ tài chính.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Tp.HCM mà còn tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Tp.HCM có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tuy nhiên, ông lưu ý quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đất nước vẫn còn những thách thức lớn liên quan đến hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định để các định hướng quy hoạch chuyển hóa thành công trình, dự án và sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bản đồ quy hoạch tổng thể Tp.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tp.HCM tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố cần phổ biến rộng rãi nội dung quy hoạch đến các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân; phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và người dân; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ.

Về huy động nguồn lực, Tp.HCM cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là Luật Phát triển đô thị. Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Đại biểu tham quan các khu trưng bày quy hoạch.

Đối với hạ tầng, thành phố cần ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đồng thời có giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tp.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại; chú trọng đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, thành phố cần xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tp.HCM trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát và tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thành phố phát triển.

Cũng tại hội nghị, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM (VIFC-HCMC) công bố thêm 7 thành viên mới, có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD và dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030. Trước đó, 10 thành viên đầu tiên được công bố với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn dự kiến huy động sau hai đợt công bố đạt khoảng 7,7 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang trao chứng nhận cho 7 thành viên mới gia nhập VIFC-HCMC.

Bảy thành viên mới hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo, phát triển khu đô thị - công nghiệp, giao dịch hàng hóa, tư vấn tài chính và công nghệ. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp định hướng phát triển danh mục năng lượng tái tạo hơn 600 MW vào năm 2030, thu xếp vốn cho các dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 2,1 tỷ USD và xây dựng nền tảng giao dịch các mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, cao su, bạc. Thời gian tới, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình pháp lý để xem xét cấp phép cho thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026. Đồng thời, trung tâm hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên tại VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.